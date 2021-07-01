Moda dünyasının kalıplarını yıktı! Transseksüel model sosyal medyada ilgi çekti

Dünyanın en lüks ve popüler moda markaları artık cinsiyet normlarını alt üst ederek transseksüel bireylerle çalışmaya onları markalarının reklam yüzü yapmaya karar verdi. Victoria's Secret'ın ardından dünyaca ünlü Fransız moda evi Chanel de transseksüel model Teddy Quinlivan ile çalışmaya başladı. Sizler için Teddy Quinlivan’ın ilham veren hayat hikayesini araştırdık. Victoria's Secret'ın ilk transseksüel modeli Valentina Sampaio’ın hayatı ilham kaynağı oldu

HAYATI BOYUNCA ZORLUK YAŞADI

Gerçek adı Theodora Quinlivan olan Amerikalı model, 22 Haziran 1994 tarihinde Massachusetts’te doğdu. 2017 yılında podyum kariyerine adım atana kadar oldukça zor bir hayat yaşadı. Hayatı boyunca dışlandı ve ötekileştirildi. Ancak yılmadan hayallerinin peş

Quinlivan, Shrewsbury, Massachusetts'te büyüdü. Walnut Hill Sanat Okulu'nda sanat eğitimi aldı. Yaşamının büyük bir bölümünü ise New York’ta geçirdi.

2015 yılında Louis Vuitton'un yaratıcı yönetmeni Nicolas Ghesquiere tarafından keşfedildi. O dönemde de birçok kez ünlü markalar için podyumda yürüdü. Ancak transseksüel bir birey olduğu gizli tutuldu.

2017 yılında Quinlivan, kimliğini gizlemenin kendisi için büyük bir haksızlık olduğunu düşünerek transseksüel olduğunu açıkladı. Açıklamasının ardından tepkilerle birlikte övgü de topladı. Ghesquiere, tasarımcı Marc Jacobs ve makyöz Pat McGrath onu destekleyen isimler arasında yer aldı.

Carolina Herrera , Jeremy Scott , Jason Wu , Dior , Louis Vuitton ve Saint Laurent gibi tasarımcılar için yürüdü. 2019 yılında Chanel tarafından işe alınan ilk transseksüel birey oldu.