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  4. Moda kalıplarını yerle bir etti! Sürekli topuklu ayakkabı ve etekle dolaşıyor... “Karım buna aldırış etmiyor”

Moda kalıplarını yerle bir etti! Sürekli topuklu ayakkabı ve etekle dolaşıyor... “Karım buna aldırış etmiyor”

11.03.2023 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sürekli olarak topuklu ayakabı ve etek giyerek sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken Mark Bryan kıyafetlerin toplumsal cinsiyetleri olduğunu tamamen reddediyor. Etek ve topuklu ayakkabı giymediği tek zamanın futbol sahası olduğunu dile getiren Bryan, moda konusunda ilginç olmayı sevdiğini ve karısının bu duruma aldırış etmediğini söyledi.

Almanya’nın Baden-Württemberg şehrinde yaşayan 63 yaşındaki Mark Bryan, günlük hayatında sürekli olarak topuklu ayakkabı ve etek giymeyi tercih ediyor. Sosyal medyada hibrit tarzını paylaşan Bryan, kendisine ait tarzının 2015 yılından erkek giyiminden sıkılmasıyla ortaya çıkmaya başladığını dile getirdi. Modayı kendisine özel bir anlayışla deneyimlediğini ifade eden Bryan, sosyal medyadaki olumsuz eleştirilere rağmen karısının bu durumdan rahatsızlık duymadığını hatta kendisine alışverişleri konusunda yardımcı olduğunu dile getirdi.

“SADECE GİYİNMEYİ SEVİYORUM”

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20 yıl boyunca takım elbise giyerek kravat taktıktan sonra kendisinden sıkılmaya başladığını ifade eden Bryan, “20 yıl takım elbise ve kravat taktıktan sonra giyim tarzımdan sıkılmaya başladım. 2015 yılında işe giderken pantolon takımlarla yükse topuklu ayakkabılar giymeye başladım. İnsanlar o kadar kökleşmiş ki, bazı giysiler erkekler için, diğerleri kadınlar içindir ve bu çizgiyi geçtiğinizde eşcinselsiniz demektir.Heteroseksüel, bir erkeğim ve nasıl giyindiğimin cinsellikle hiçbir ilgisi yok. Sadece giyinmeyi seviyorum” dedi.

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Karısı ise Bryan’ın hakkında yapılan kötü yorumlara aldırış etmediğini ve onu desteklediğini dile getirerek, “Benden çok daha yüksek topuklu ayakkbı giyiyor. Bacakları kesinlikle benden çok daha iyi görünüyor. Kendi içinde böyle daha mutlu. Onu sonuna kdar destekliyorum.Bence harika bir moda vizyonu var” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya topuklu ayakkabı

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