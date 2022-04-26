Mona Lisa tablosuna aşık olduğunu söyleyen ressamdan ilginç itiraf! “Cinsel ilişki içindeyim”

İkonik Leonardo Da Vinci’nin Mona Lisa tablosu Paris’teki Louvre Müzesi’nde sergileniyor ve dünyanın pek çok noktasından turistin akınına uğruyor. Leonardo Da Vinci’nin en sevdiği sanatçılardan biri olduğunu ifade eden Zapata, ikonik tablonun başka versiyonlarını oluşturarak Mona Lisa ile aralarında hem romantik hem de cinsel bir bağ olduğunu anlattı.

“CİNSEL BİR İLİŞKİM VAR”

The Sun gazetesine verdiği röportajda konuşan Zapata, Mona Lisa ile yaşadığı ilişkinin başarılı bir ressam olma yolunda attığı en önemli adım olduğunu belirtti.

İkonik tablonun yüzden fazla versiyonunu yarattıktan sonra Mona Lisa ile "cinsel bir ilişki" yaşadığını tuhaf bir şekilde ortaya koydu.

New York'ta yaşayan Zapata, “15 yıldır Mona Lisa ile çalışıyorum. Resim yaparken Onu o kadar çok hayal ediyorum ki onunla cinsel bir ilişkim var. Bu sanatçı ve tuval arasındaki ilişkiden çok farklı. Onunla rüyalarımda seks yapıyorum. Onunla seks yapmasaydım uzun zaman önce bırakırdım.” dedi.