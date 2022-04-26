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Mona Lisa tablosuna aşık olduğunu söyleyen ressamdan ilginç itiraf! “Cinsel ilişki içindeyim”

26.04.2022 16:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanyol ressam Domingo Zapata, ikonik tablonun yüzlerce versiyonunu yarattıktan sonra Mona Lisa ile aralarında cinsel bir ilişkinin oluştuğunu iddia etti. Mona Lisa tablosuna aşık olduğunu belirten ressam her gece rüyasında onunla cinsel ilişkiye girdiğini söyledi. Zapata, bunun kariyerinde en büyük motivasyon kaynağı olduğunu dile getirdi.

İkonik Leonardo Da Vinci’nin Mona Lisa tablosu Paris’teki Louvre Müzesi’nde sergileniyor ve dünyanın pek çok noktasından turistin akınına uğruyor. Leonardo Da Vinci’nin en sevdiği sanatçılardan biri olduğunu ifade eden Zapata, ikonik tablonun başka versiyonlarını oluşturarak Mona Lisa ile aralarında hem romantik hem de cinsel bir bağ olduğunu anlattı.

“CİNSEL BİR İLİŞKİM VAR”

The Sun gazetesine verdiği röportajda konuşan Zapata, Mona Lisa ile yaşadığı ilişkinin başarılı bir ressam olma yolunda attığı en önemli adım olduğunu belirtti.
İkonik tablonun yüzden fazla versiyonunu yarattıktan sonra Mona Lisa ile "cinsel bir ilişki" yaşadığını tuhaf bir şekilde ortaya koydu.
New York'ta yaşayan Zapata, “15 yıldır Mona Lisa ile çalışıyorum. Resim yaparken Onu o kadar çok hayal ediyorum ki onunla cinsel bir ilişkim var. Bu sanatçı ve tuval arasındaki ilişkiden çok farklı. Onunla rüyalarımda seks yapıyorum. Onunla seks yapmasaydım uzun zaman önce bırakırdım.” dedi.
Zapata, geniş kapsamlı çalışmaları için milyon dolarlar kazandığını ifade eden Zapata, Da Vinci'nin Mona Lisa'yı çizerken 48 yaşında tüm Avrupa'yı dolaştığını kendisinin de 47 yaşında olduğunu ve aynı heyecanı yaşadığını söyledi.
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Anahtar Kelimeler:
İspanya
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