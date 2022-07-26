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  4. Müge Anlı'nın erkek kardeşini görenler gözlerine inanamadı! Yanından ayırmıyor

Müge Anlı'nın erkek kardeşini görenler gözlerine inanamadı! Yanından ayırmıyor

26.07.2022 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin en çok konuşulan isimleri arasında olan Müge Anlı'nın erkek kardeşi ortaya çıktı. Anlı'nın kardeşi Mert Efe, 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programının editörlüğünü yapıyor. Abla kardeşin benzerliği ise birçok kişinin dikkatinden kaçmadı.

Uzun yıllardır ATV ekranlarında program yapan Müge Anlı, bir süredir özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Özel hayatını her daim gözlerden uzak tutan Anlı, programında İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile birlikte olduğunu söyledi. Anlı açıklamasının ardından 25 Haziran'da Yüzbaşıoğlu ile nikah masasına oturdu.

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KARDEŞİNİ YANINDAN AYIRMIYOR

Özel hayatı merak konusu olan ünlü sunucunun bir de erkek kardeşi olduğu öğrenildi. Müge Anlı'nın kardeşi Mert Efe Anlı, 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programının editörlüğünü üstlendiği ortaya çıktı. Efe Anlı ablası Müge Anlı'ya benzetildi.

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"ONUN ADINI BEN KOYDUM"

Anlı, "Onun adını ben koydum, bütün hastanede 'bizimki güzel, sizinkisi çirkin" diye gezdirdiğim benim bebeğim, güzel oğlum" demişti.

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Anahtar Kelimeler:
Müge Anlı
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