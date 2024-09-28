HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Narin Güran cinayetinde herkes bu 2 kişinin peşine düştü! İşte Türkiye’nin merak ettiği köydeki o kameralar…

Narin Güran cinayetinde herkes bu 2 kişinin peşine düştü! İşte Türkiye’nin merak ettiği köydeki o kameralar…

28.09.2024 08:32
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye günlerdir Narin Güran cinayetinde katilin kim olduğuna ilişkin soruya yanıt ararken kameralara takılan iki kişi daha tespit edildi. 38 gün sonra yaşanan bu gelişmenin ardından ise herkes köydeki o kameraları merak etti. Köyü gören bir askeri üste yer alan kameraların konumları da net bir şekilde ortaya çıktı. Ancak görüntülerdeki kişilerin kimlik tespiti yapılamadı. Öte yandan Narin’in okulundaki tadilat çalışmalarında da dikkat çeken anlar yaşandı.

8 yaşındaki Narin Güran’ın ölümünün üzerinden 38 gün geçti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya cinayete ilişkin yaptığı son açıklamasında ‘Temennim odur ki fazla bir vakit geçmeden bu iş açıklığa kavuşacak’ dedi ancak 38 gündür Narin’in katili kim ya da kimler bulunamadı. Yaşanan son gelişmelerin ardından cinayet soruşturması kapsamında iki şüpheli daha tespit edildi ama henüz kimlikleri tespit edilemedi. Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik

NARİN CİNAYETİNDE 38 GÜN GERİDE KALDI

21 Ağustos'ta kaybolduğu gün cinayete kurban gitmişti. 8 yaşındaki Narin, aramalar 19 gün sürdü cansız bedeni dere kenarında bulundu. O günden bu yana da yine 19 gün geçti ancak soruşturma tamamlanamadı. 38 gündür cinayete ilişkin delil toplanmaya devam ediliyor. Son olarak dereyi gören askeri üst bölgesinin kamera kayıtlarıyla o anlarda bölgede kişinin daha olduğu ortaya çıktı.

Tavşantepe köyünü 24 saat boyunca izleyen kameraların bulunduğu askeri üssün kameralarına Nevzat Bahtiyar dışında dere kenarında Narin’in cenazesinin gömüldüğünü gören iki kişi daha takıldı. Kamera donduruldu ileri geri sarıldı görüntüler ancak bu iki kişinin kim oldukları tespit yapılamadı.

O KAMERALAR ÇOK MERAK EDİLİYORDU

O KAMERALAR ÇOK MERAK EDİLİYORDU

O görüntülerdeki kişilerin kim olduğunun tespitinin yapılması için kamera kayıtları TÜBİTAK'a gönderildi. Köyü gören güvenlik kameraları ile askeri üstün kameraları da çok merak ediliyordu.

Askeri üste bulunan o kameralar 360 derece dönebilen ‘Şahin Gözü’ olarak da bilinen görüntüleme cihazları.

Now Haber'de yer alan görüntülere göre askeri üste bulunan bu kameraların bulunduğu noktadan Narin'in evi ve okulu görülebiliyor.

Anahtar Kelimeler:
cinayet kamera haberler Narin Güran
En Çok Okunan Haberler
Akılalmaz olay! Sağlık çalışanı, küçük çocuğu darp etti

Akılalmaz olay! Sağlık çalışanı, küçük çocuğu darp etti

Eşini uçurumdan iterek öldürmüştü! Eşcinsel ilişki iddiası

Eşini uçurumdan iterek öldürmüştü! Eşcinsel ilişki iddiası

Ferdi Kadıoğlu gelişmesi! Bir ilk yaşanabilir...

Ferdi Kadıoğlu gelişmesi! Bir ilk yaşanabilir...

Günlerdir klimasından ses geliyordu! 7 tanesi birden çıktı

Günlerdir klimasından ses geliyordu! 7 tanesi birden çıktı

Alman basınının iddiası gündem olmuştu! Açıklama geldi: 'Onay verilmedi'

Alman basınının iddiası gündem olmuştu! Açıklama geldi: 'Onay verilmedi'

Hizbullah lideri Nasrallah öldü mü? Açıklama saatler sonra geldi

Hizbullah lideri Nasrallah öldü mü? Açıklama saatler sonra geldi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Yeni sezon, yeni tarz! Camper ayakkabılarda büyük indirim başladı

Yeni sezon, yeni tarz! Camper ayakkabılarda büyük indirim başladı

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Fonksiyonel, dayanıklı, rahat! Merrell indirimi devam ediyor

Fonksiyonel, dayanıklı, rahat! Merrell indirimi devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.