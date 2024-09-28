Narin Güran cinayetinde herkes bu 2 kişinin peşine düştü! İşte Türkiye’nin merak ettiği köydeki o kameralar…

8 yaşındaki Narin Güran’ın ölümünün üzerinden 38 gün geçti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya cinayete ilişkin yaptığı son açıklamasında ‘Temennim odur ki fazla bir vakit geçmeden bu iş açıklığa kavuşacak’ dedi ancak 38 gündür Narin’in katili kim ya da kimler bulunamadı. Yaşanan son gelişmelerin ardından cinayet soruşturması kapsamında iki şüpheli daha tespit edildi ama henüz kimlikleri tespit edilemedi.
21 Ağustos'ta kaybolduğu gün cinayete kurban gitmişti. 8 yaşındaki Narin, aramalar 19 gün sürdü cansız bedeni dere kenarında bulundu. O günden bu yana da yine 19 gün geçti ancak soruşturma tamamlanamadı. 38 gündür cinayete ilişkin delil toplanmaya devam ediliyor. Son olarak dereyi gören askeri üst bölgesinin kamera kayıtlarıyla o anlarda bölgede kişinin daha olduğu ortaya çıktı.
Tavşantepe köyünü 24 saat boyunca izleyen kameraların bulunduğu askeri üssün kameralarına Nevzat Bahtiyar dışında dere kenarında Narin’in cenazesinin gömüldüğünü gören iki kişi daha takıldı. Kamera donduruldu ileri geri sarıldı görüntüler ancak bu iki kişinin kim oldukları tespit yapılamadı.
O görüntülerdeki kişilerin kim olduğunun tespitinin yapılması için kamera kayıtları TÜBİTAK'a gönderildi. Köyü gören güvenlik kameraları ile askeri üstün kameraları da çok merak ediliyordu.
Askeri üste bulunan o kameralar 360 derece dönebilen ‘Şahin Gözü’ olarak da bilinen görüntüleme cihazları.
Now Haber'de yer alan görüntülere göre askeri üste bulunan bu kameraların bulunduğu noktadan Narin'in evi ve okulu görülebiliyor.