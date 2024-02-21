Necati Şaşmaz 'Hazırlık içerisindeyiz' demişti... Kurtlar Vadisi dönüyor mu? Pana Film'den flaş açıklama

Kurtlar Vadisi dizisi hayranları dizinin yeniden ekranlara dönmesi için zaman zaman kampanyalar başlatıyor. Necati Şaşmaz, Gürkan Uygun, Özgü Namal ve Oktay Kaynarca gibi başarılı oyuncuların kadrosunda yer aldığı Kurtlar Vadisi için Necati Şaşmaz daha önce Kurtlar Vadisi'nin yeni bölümleri için çalışmalara başlayacaklarını açıklamıştı.



