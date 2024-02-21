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Necati Şaşmaz 'Hazırlık içerisindeyiz' demişti... Kurtlar Vadisi dönüyor mu? Pana Film'den flaş açıklama

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
21.02.2024 08:37 | Son Güncelleme:
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Oktay Kaynarca, Necati Şaşmaz, Gürkan Uygun gibi isimlerin yer aldığı Kurtlar Vadisi dizisi hakkında dönem dönem iddialar gündeme geliyor. Kurtlar Vadisi'nin ekrana döneceği iddiası sonrası Pana Film sessizliğini bozdu. Kurtlar Vadisi dönüyor mu? İşte yanıtı...

Kurtlar Vadisi dizisi hayranları dizinin yeniden ekranlara dönmesi için zaman zaman kampanyalar başlatıyor. Necati Şaşmaz, Gürkan Uygun, Özgü Namal ve Oktay Kaynarca gibi başarılı oyuncuların kadrosunda yer aldığı Kurtlar Vadisi için Necati Şaşmaz daha önce Kurtlar Vadisi'nin yeni bölümleri için çalışmalara başlayacaklarını açıklamıştı.

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NECATİ ŞAŞMAZ AÇIKLAMIŞTI

Necati Şaşmaz, "Şu anda hazırlık içerisindeyim. Sanırım ocak ayını görürüz başlamak için" demişti.

Bu açıklamadan aylar sonra Kurtlar Vadisi'nin ekrana döneceği iddiaları gündeme geldi. Kurtlar Vadisi dizisinin, 'Kurtlar Vadisi Kaos' adı ile dijital platform üzerinden yayımlanacağı iddiaları sonrası Pana Film'den açıklama geldi.

Pana Film'den yapılan resmi açıklamada, Kurtlar Vadisi dizisinin başlayacağı ile ilgili iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Öte yandan dizinin ekranlara döneceği zaman, kadro ve platform hakkındaki haberleri ve gelişmeleri kaynağından öğrenmek için yapımcı şirketin ve Necati Şaşmaz'ın yapacağı açıklamaların dikkate alınması gerektiği duyuruldu.

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Anahtar Kelimeler:
kurtlar vadisi Oktay Kaynarca
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