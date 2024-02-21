Necati Şaşmaz 'Hazırlık içerisindeyiz' demişti... Kurtlar Vadisi dönüyor mu? Pana Film'den flaş açıklama

Kurtlar Vadisi dizisi hayranları dizinin yeniden ekranlara dönmesi için zaman zaman kampanyalar başlatıyor. Necati Şaşmaz, Gürkan Uygun, Özgü Namal ve Oktay Kaynarca gibi başarılı oyuncuların kadrosunda yer aldığı Kurtlar Vadisi için Necati Şaşmaz daha önce Kurtlar Vadisi'nin yeni bölümleri için çalışmalara başlayacaklarını açıklamıştı.
Necati Şaşmaz, "Şu anda hazırlık içerisindeyim. Sanırım ocak ayını görürüz başlamak için" demişti.
Bu açıklamadan aylar sonra Kurtlar Vadisi'nin ekrana döneceği iddiaları gündeme geldi. Kurtlar Vadisi dizisinin, 'Kurtlar Vadisi Kaos' adı ile dijital platform üzerinden yayımlanacağı iddiaları sonrası Pana Film'den açıklama geldi.
Pana Film'den yapılan resmi açıklamada, Kurtlar Vadisi dizisinin başlayacağı ile ilgili iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
Öte yandan dizinin ekranlara döneceği zaman, kadro ve platform hakkındaki haberleri ve gelişmeleri kaynağından öğrenmek için yapımcı şirketin ve Necati Şaşmaz'ın yapacağı açıklamaların dikkate alınması gerektiği duyuruldu.