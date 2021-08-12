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Nemrut Krater Gölü’nün gece manzarası görenleri mest etti! Kartpostalları kıskandıracak görüntüler oluşturdu

12.08.2021 13:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dr. Öğretim Üyesi Cihan Önen, dünyanın 2'nci, Türkiye'nin ise en büyük krater gölü olan ve her yıl yüzlerce ziyaretçisi olan Nemrut Krater Gölü'nü gece görüntüledi. Nefes kesen kareler çeken fotoğraf ve belgesel sanatçısı Önen, Nemrut'un tanıtımına katkı sunmayı amaçladığını söyledi.

Avrupalı Seçkin Destinasyonları (EDEN) Projesi kapsamında 'Mükemmeliyet Ödülü' verilen, 2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü, son yıllarda kampçıların yeni gözdesi haline gelirken, fotoğraf ve belgesel sanatçısı Dr. Öğretim Üyesi Cihan Önen'in de uğrak mekanı oldu.

MUHTEŞEM GÖRÜNTÜLER KAYDETTİ

Nemrut'ta yaşayan ve yaz döneminde bölgeye gelen turistlerin zaman zaman elle besledikleri ayılarla ilgili bugüne kadar 2 belgesel çekimi yapıp yayınlayan Önen, Nemrut için samanyolu ve yıldızlı gece fotoğrafları da çekti.
Nemrut'un tanıtımına katkı sunmak için haftanın bir iki günü kente 20 kilometre uzaklıkta bulunan Nemrut Krater Gölü'ne çıkarak uygun ortam beklediğini anlatan Önen, "Özellikle yıldızlar ve vahşi yaşam yönünden çok ideal bir yer. Yaklaşık 6-7 yıldır buralara düzenli olarak gelip, yıldızları ve vahşi yaşamı gözlemlemekteyim. Bugün de samanyolu ve derin uzayı fotoğraflamak için geldim. Çok uzun süreden beri biliyorsunuz yağmur vardı. Hava kapanıyor, toz bulutları oluşuyor.” diye konuştu.
Daha öncesinde de defalarca kez Nemrut Krater Gölü’ne geldiğini belirten Önen, “ Ay ışığı için de geldiğim zamanlar oldu. Her zaman istediğiniz kareyi çekemiyorsunuz. Ancak sabırla beklediğinizde emeğinize, çabanıza değecek kareler çekebiliyorsunuz" dedi.
Uzaya, yıldızlara meraklı olan, bunun için teleskop alarak gözlem yaptığını da belirten Önen, "Bazen de açısını tutturdukça andromeda, krepnebola, orionnebula ve bazı nebula galaksileri de teleskopla yakalamaya çalışıyorum. Bunların astro fotoğrafı yönünde karelerini oluşturmaktayım. Tabii bunlar çok zor. Toz, toprak, yağmur oluyor, hava müsait olmuyor, bulutlu oluyor. 7-8 defa bu dağa geldiğim, nöbet tutup beklediğim zamanlar oluyor" diye konuştu. (DHA)
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