Nemrut Krater Gölü’nün gece manzarası görenleri mest etti! Kartpostalları kıskandıracak görüntüler oluşturdu

Avrupalı Seçkin Destinasyonları (EDEN) Projesi kapsamında 'Mükemmeliyet Ödülü' verilen, 2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü, son yıllarda kampçıların yeni gözdesi haline gelirken, fotoğraf ve belgesel sanatçısı Dr. Öğretim Üyesi Cihan Önen'in de uğrak mekanı oldu.

MUHTEŞEM GÖRÜNTÜLER KAYDETTİ

Nemrut'ta yaşayan ve yaz döneminde bölgeye gelen turistlerin zaman zaman elle besledikleri ayılarla ilgili bugüne kadar 2 belgesel çekimi yapıp yayınlayan Önen, Nemrut için samanyolu ve yıldızlı gece fotoğrafları da çekti.

Nemrut'un tanıtımına katkı sunmak için haftanın bir iki günü kente 20 kilometre uzaklıkta bulunan Nemrut Krater Gölü'ne çıkarak uygun ortam beklediğini anlatan Önen, "Özellikle yıldızlar ve vahşi yaşam yönünden çok ideal bir yer. Yaklaşık 6-7 yıldır buralara düzenli olarak gelip, yıldızları ve vahşi yaşamı gözlemlemekteyim. Bugün de samanyolu ve derin uzayı fotoğraflamak için geldim. Çok uzun süreden beri biliyorsunuz yağmur vardı. Hava kapanıyor, toz bulutları oluşuyor.” diye konuştu.

Daha öncesinde de defalarca kez Nemrut Krater Gölü’ne geldiğini belirten Önen, “ Ay ışığı için de geldiğim zamanlar oldu. Her zaman istediğiniz kareyi çekemiyorsunuz. Ancak sabırla beklediğinizde emeğinize, çabanıza değecek kareler çekebiliyorsunuz" dedi.