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  4. Nihal Candan'ın sır gibi sakladığı eşi sessizliğini bozdu! Aile geleneklerini gerekçe göstererek evliliği gizli tuttu! Genç adam sabah 5'te polisleri kapıda görünce şoke oldu

Nihal Candan'ın sır gibi sakladığı eşi sessizliğini bozdu! Aile geleneklerini gerekçe göstererek evliliği gizli tuttu! Genç adam sabah 5'te polisleri kapıda görünce şoke oldu

23.11.2023 11:02 | Son Güncelleme:
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Tutuklanan Nihal Candan'ın 4 ay önce gizli saklı evlendiği ortaya çıkmıştı. Nihal Candan’ın kökü iki firmanın sahibi olduğu eşi Mehmet Faruk Çiçek avukatı aracılığıyla sessizliğini bozdu. Çiçek karısının yanında olduğunu vurgularken avukat müvekkilinin sabah 5'te polisleri görünce nasıl şoke olduğunu anlattı.

Bahar Candan ve Nihal Candan (Gülnihal Çiçek) geçen hafta, yürütülen ‘dolandırıcılık’ soruşturması kapsamında tutuklandı. Erotik paylaşımlarıyla dikkat çeken Nihal Candan’ın 4 ay kadar önce evlendiği ortaya çıktı.

İş insanı eş Mehmet Faruk Çiçek’in avukatı yaptığı açıklamada müvekkilinin soruşturma konusuyla ilgili olmadığını açıkladı.


Günün Magazin olayları

AİLE EVLİLİĞİ DUYURMAK İSTEMEDİ

Çiçek’in avukatı Kemal Özdemir Halk TV'ye yaptığı açıklamada “Müvekkil Mehmet Faruk Çiçek, söz konusu soruşturmanın bir süjesi değil. Müvekkilin değil şüpheli olarak, bilgi sahibi olarak bile ifadesi alınmadı” dedi.
İş insanı Çiçek’in ilk evliliğinden iki çocuğunun olduğunu kaydeden Av. Özdemir “Müvekkilin, mensubu olduğu ailenin gelenekleri ve mahremiyet isteği nedeniyle eşi Nihal Candan ile yapmış oldukları evlilik, kamuoyuna bilinçli olarak duyurulmadı” ifadelerini kullandı.

POLİS EKİPLERİNİ GÖRÜNCE ŞOKE OLDU

POLİS EKİPLERİNİ GÖRÜNCE ŞOKE OLDU
Nihal Candan’ın eşi ile yaşadığı Zorlu Center’daki evine polislerin sabah saat 05.15 gibi geldiklerini kaydeden Av. Özdemir “Polis ekipleri eve geldiğinde müvekkil de şok geçiriyor. Eşi için gelindiğini asla aklına getirmiyor. Hatta gelen polislere, ‘galiba yanlış adrese geldiniz’ diyor” diye konuştu.
Çiçek’in, Nihal Candan’ın emniyet ve adliye aşamasında yanında olmaya çalıştığını söyleyen Av. Özdemir, “Bugün de tutuklu bulunduğu cezaevine giderek kendisini ziyaret etti” bilgisini verdi.
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Nihal Candan evlendi
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