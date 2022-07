Nurgül Yeşilçay paylaştı! "Makyajsız halimle dikkat çekerken çektim"

Nurgül Yeşilçay: Makyajsız halimle dikkat çekerken çektim! - Magazin haberleri

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, yapımcı sevgilisi Necati Kocabay ile birlikte tatil sezonunu açtı.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ve sık sık günlük hayatından paylaşımlarda bulunan Yeşilçay, o anları da yayınladı.



MAKYAJSIZ POZ

Makyajsız bir şekilde objektif karşısında poz veren 46 yaşındaki oyuncu, gönderisine "Merhaba ben makyajsız halimle dikkat çekerken çektim. Her an mayolu halimle dikkat çekerken de çekebilirim!" ifadelerini not düştü.