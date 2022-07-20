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Nurgül Yeşilçay paylaştı! "Makyajsız halimle dikkat çekerken çektim"

20.07.2022 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nurgül Yeşilçay, uzun süredir aşk yaşadığı yapımcı Necati Kocabay ile tatile gitti. Doğal haliyle objektif karşısında poz veren ünlü oyuncu, paylaşımına "Makyajsız halimle dikkat çekerken çektim!" notunu düştü.

Nurgül Yeşilçay: Makyajsız halimle dikkat çekerken çektim! - Magazin haberleri
Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, yapımcı sevgilisi Necati Kocabay ile birlikte tatil sezonunu açtı.

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Sosyal medya hesabını aktif kullanan ve sık sık günlük hayatından paylaşımlarda bulunan Yeşilçay, o anları da yayınladı.
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MAKYAJSIZ POZ

Makyajsız bir şekilde objektif karşısında poz veren 46 yaşındaki oyuncu, gönderisine "Merhaba ben makyajsız halimle dikkat çekerken çektim. Her an mayolu halimle dikkat çekerken de çekebilirim!" ifadelerini not düştü.

Ünlü isimlerin makyajsız fotoğrafları

Bircan Bali

Bircan Bali
Sedef Şahin
Sedef Şahin
Pınar Deniz
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Anahtar Kelimeler:
Nurgül Yeşilçay
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