Nusret Çetinel kimdir? Hayatını kaybeden ünlü oyuncu Nusret Çetinel aslen nereli, kaç yaşında vefat etti?

Bizim Evin Halleri dizisinde Şadan karakterini canlandıran Nsuret Çetinel, son olarak Aşk Ağlatır dizisinde Hikmet karakterini ve Kardeşim İçin Der’a filminde ise Şeyh Ahmet karakterini canlandırmıştı. Peki Nusret Çetinel kimdir, aslen nereli?

NUSRET ÇETİNEL KİMDİR?

Oyuncular Sendikası'nın resmi Twitter hesabında "Meslektaşımız Nusret Çetinel hayatını kaybetti. Çok üzgünüz. Tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Başımız sağ olsun." açıklamasını yayınlaması sonrası ünlü oyuncu Nusret Çetinel'in hayatı merak ediliyor.

Türk oyuncu ve seslendirme sanatçısı Nusret Çetinel, 26 Ocak 1952 tarihinde Ankara'da doğmuştur. Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunu olan başarılı isim, konservatuvara girdiği seneden itibaren özel ve devlet tiyatrolarında oynamıştır. 2011 yılında Devlet Tiyatroları'ndan emekli oldu. 1976'dan itibaren TRT televizyonunda dublaj sanatçısı olarak çalışmıştır.

Pembe Panterin Dönüşü, Polis Akademisi, Rafadan Tayfa, Police Story, Tanrının Zırhı, Jetgiller, Cehennem Melekleri 2, Yıldız Savaşları Bölüm 2 gibi projelerde seslendirme yapan Nusret Çetinel Ayrıca; Eyvah Babam, Bizim Evin Halleri, Sırlar Dünyası, Büyük Buluşma, Yağmurdan Sonra, Yeşeren Düşler, Hakkını Helal Et, Nazlı Yarim, Tek Türkiye, Son Ağa, Unutma Beni, Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi, Hür Adam Öyle Bir Geçer Zaman ki, Muhteşem Yüzyıl, Patron Mutlu Son İstiyor, Sevda Kuşun Kanadında ve İsimsizler gibi pek çok farklı yapımda rol almıştır. En son ise Show TV ekranlarında yayınlanan Aşk Ağlatır dizisinde Hikmet karakterini canlandırmıştır.

ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER... 2019 – Aşk Ağlatır (Hikmet) (TV Dizisi) 2018 – Kardeşim İçin Der’a (Şeyh Ahmet) (Sinema Filmi) 2018 – İstanbullu Gelin (Kuyumcu) (TV Dizisi) 2015 – Rafadan Tayfa (TV Dizisi) 2015 – Küçük Prens (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi) 2015 – Git Başımdan (Reyhan’ın Babası) (Sinema Filmi) 2014 – Patron Mutlu Son İstiyor (İzzet) (Sinema Filmi) 2017 – İsimsizler (Yunus Ağa) (TV Dizisi) 2017 – Rafadan Tayfa Dehliz Macerası (Sinema Filmi) 2016 – Sevda Kuşun Kanadında (Mehmet) (TV Dizisi) 2014 – Düşler ve Umutlar (TV Dizisi) 2012 – Cehennem Melekleri 2 (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi) 2011 – İzmir Çetesi (Kazım) (TV Dizisi) 2011 – İnsan Aldandı (Ekrem Bircan) (TV Dizisi) 2011 – Seni Bana Yazmışlar (Muhteşem) (TV Dizisi) 2011 – Muhteşem Yüzyıl (Lala Kasım Paşa) (TV Dizisi) 2011 – Bir Ömür Yetmez (TV Dizisi) 2011 – Öyle Bir Geçer Zaman ki (TV Dizisi) 2010 – Tek Türkiye (Reşit Ağa) (TV Dizisi) 2010 – Samanyolu (Namık Baba) (TV Dizisi) 2010 – Hür Adam (Mahkeme Reisi) (Sinema Filmi) 2010 – Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi (Yalçın) (TV Dizisi) 2008 – İyilik Kervanı (Okul Müdürü) (TV Dizisi) 2008-2014 – Unutma Beni (TV Dizisi) 2008 – Son Ağa (Erdal) (TV Dizisi) 2008 – Bizim Evin Halleri (Şadan) (TV Dizisi) 1990 – Jetgiller (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi) 1987 – Tanrının Zırhı (Ken Boyle Seslendirmesi) (Sinema Filmi)