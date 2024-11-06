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  4. O eski halinden eser yok! 27 estetik operasyonun sonrasında gören tanıyamadı... Servet harcadı bambaşka biri oldu

O eski halinden eser yok! 27 estetik operasyonun sonrasında gören tanıyamadı... Servet harcadı bambaşka biri oldu

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
06.11.2024 14:52
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Japon sosyal medya fenomeni Airi Hirase, sosyal ağlarda milyonlarca takipçiye sahip. Güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken fenomen isim fiziksel görüntüsünü geçirdiği 27 estetik operasyonun sonrasında yeniden inşa ettiğini söyleyince viral oldu. Estetik operasyonlardan önceki görüntüsünü paylaşan fenomen ismi gören tanıyamadı.

MYNET|DIŞ HABERLER Japonya'da sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımları sayesinde kısa sürede milyonlarca takipçiye ulaşan Airi Hirase, şu anki güzel görünümüne estetik ameliyat sayesinde ulaştığını açıkça itiraf ettiğinde herkesi şoke etmişti. Airi Hirase, kişisel sayfasında 27 estetik operasyon geçirdiğini ve toplamda 24 milyon Yen (yaklaşık 5 milyar 334 bin TL) harcadığını söyledi.

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Estetik operasyonlar için bıçak altına yatma fikrinin hem zihinsel hem de maddi açıdan kolay olmadığını dile getiren fenomen isim estetik ameliyata yönelmesinin nedenini çocukluğundan beri eleştirilmesi olarak açıkladı.

Airi Hirase'ye göre annesi, küçük yaşlardan itibaren sık sık görünüşünü eleştirdi ve ona ihanet eden ve ağır bir borç yükü altında bırakan babasına benzediğini söyledi. Annesinin yanı sıra yaşıtlarının da sürekli olarak kendisini eleştirdiğini belirten Hirase, "Bana sürekli olarak 'çirkin, erkeğe benziyorsun' diyorlardı." diye konuştu.

Okulda zorbalığa maruz kalmasının kendisini suçlu hissetmesine, özgüveninin azalmasına, aynalardan korkmasına ve hatta görünüşüne kızdığında aynaları kırmasına neden olduğunu ifade eden Hirase, intihar ettiğini ve bir sınıf arkadaşının onu şans eseri kurtardığını anlattı.

İlk estetik ameliyatını 19 yaşındayken 10 milyon Yen (yaklaşık 2 bin 221 TL) ödeyerek yaptırdığını ifade eden Harise, "Annemin evinden ayrıldım, eski bir oda kiraladım, aynı anda iki işte çalışmayı başardım ve günde sadece dört saat uyudum. Bütün bunları hayatta kalmak için yaptım. İki işte birden çalışarak estetik ameliyat parasını biriktirdim" dedi.

Ameliyattan önceki haline benzeyen çocuklar doğurmaktan korkup korkmadığı sorulan fenomen isim, "Asla annem gibi davranmayacağım. Çocuklarıma çok fazla sevgi ve ilgi göstereceğim. Annem bana kötü davranmasaydı ameliyat olmayı düşünmezdim" ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
estetik
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