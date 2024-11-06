O eski halinden eser yok! 27 estetik operasyonun sonrasında gören tanıyamadı... Servet harcadı bambaşka biri oldu

Airi Hirase'ye göre annesi, küçük yaşlardan itibaren sık sık görünüşünü eleştirdi ve ona ihanet eden ve ağır bir borç yükü altında bırakan babasına benzediğini söyledi. Annesinin yanı sıra yaşıtlarının da sürekli olarak kendisini eleştirdiğini belirten Hirase, "Bana sürekli olarak 'çirkin, erkeğe benziyorsun' diyorlardı." diye konuştu.