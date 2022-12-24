O sözü Güner Ümit'i bitirmişti! Bir daha ekrana çıkamadı: İşte son hali...

90'lı yıllarda Türkiye'nin en çok izlenen yarışma programı Turnike'nin sunucusu Güner Ümit, canlı yayında "Yoksa siz Kızılbaş mısınız?" dedi ve Alevilerden gelen tepkiler nedeniyle ekranlara veda etti. Hatta o dönem çalıştığı kanalın önünde de insanlar tarafından protesto edildi.
Ümit kötü bir niyetinin olmadığını söyledi, Alevi vatandaşlardan özür diledi ama bir daha eski günlerine dönemedi.
2017 yılında verdiği röportajda artık sade bir hayat yaşadığını söyledi.
”Beni artık insanlar yok saysın, hiç Güner Ümit diye biri yaşamamış saysınlar. Güner Ümit diye biri yok.”
”Kırgın mıyım? Yaşadıklarımdan çok kırgınım. Kimsenin beni hatırlamasını, benden söz etmesini istemiyorum. Yeniden gündeme gelmeyi aklımdan bile geçirmiyorum.”
”Emekli oldum’ demeyi kendime yakıştıramıyorum ama ben artık işimden, gücümden emekli oldum. Çok sade ve hatırlanmayacağım bir hayat seçtim, geçmişi kapadım.”
”Bir zamanlar çok şöhretli çok başarılı olmuş olabilirim, ama yerimi artık başkalarına bıraktım. Eskiden ben çok alkışlanırdım ama bunun yerine şimdi yenileri ben seyredip alkışlıyorum.” diye konuştu.
İŞTE GÜNER ÜMİT'İN SON HALİ...
Canlı yayında unutulmayan skandallar
Canlı yayında öyle anlar yaşanıyor ki, izleyenlerin kanı donuyor!
Türkiye'yi ayağa kaldırdı
Beyaz TV’de yayınlanan “Beyaz Futbol” programında, Sabah gazetesi yazarı Rasim Ozan Kütahyalı kendisine yapılan şakayı “Kusturmalı Boşnak Sa..su” diyerek niteledi. Kütahyalı’nın bu sözleri ardından tepkiler çığ gibi büyümeye devam ediyor. Kütahyalı bu skandal gafın ardından Beyaz TV ve Sabah Gazetesi'nden kovuldu.
Leyla Alaton öyle bir söz söyledi ki, stüdyo buz kesti!
Ünlü iş kadını Leyla Alaton, katıldığı bir TV programında sarf ettiği sözlerle sosyal medyanın gündemine oturdu. Alaton, iş dünyasında kadınların yer edinebilmek için erkeksileştiği yönündeki sava karşı çıkarak, "Çünkü, asıl t...ak kadınlarda da ondan. Çok daha cesur olan kadınlar" dedi.
Canlı yayında unutulmayan skandallar
İşte yerli ve yabancı ünlülerin televizyon izleyicilerini şoke ettikleri canlı yayın skandalları...
UÇUYORUM DEDİ HAVALANAMADI
Ünlü sunucu Esra Ceyhan’ın programı geçtiğimiz sezonlarda oldukça ilginç anlara ev sahipliği yaptı. Programa katılan ve 6 yaşından bu yana geleceği gördüğünü iddia eden Sadri Yıldız, bir anda bağırarak yerinden fırladı ve stüdyoda yuvarlanmaya başladı. Olayın ardından Ceyhan soğuk kanlılığını korurken, Yıldız, stüdyodan dışarıya çıkartıldı.
OĞLUNA DA...'
Sunuculuğunu Mehmet Ali Erbil'in yaptığı Çarkıfelek programı da televizyonda yaşanan canlı yayın skandallarından nasibini aldı. İzleyenleri şoke eden olay Erbil'in kendisinden araba isteyen yarışmacıya küfretmesiydi. Erbil olayı şöyle anlattı: "O dönemde yalvarmalar had safhadaydı. Bir kadın telefonla bağlanmış, arabayı istiyor. 'Ne olur Mehmet Ali Bey, oğlum da yeni ehliyet aldı' diyor. Yalvardıkça yalvarıyor, kadın yarışmaya devam ederken ben kulise üstümü değiştirmeye gittim o sırada Oğluna da... diye küfrettim. Sesimi televizyondan duydum. Şok oldum 'anaaa' dedim... Onu da duydum! Artık yapacak bir şey kalmamıştı...' Son 24 saatte ne oldu (05.08.2017) Son 24 saatte ne oldu?... canlı yayın , ünlüler , skandal