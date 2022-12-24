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O sözü Güner Ümit'i bitirmişti! Bir daha ekrana çıkamadı: İşte son hali...

24.12.2022 08:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü programcı Güner Ümit, 1990'lı yıllarda sunduğu Turnike adlı yapımla izlenme rekorları kırıyordu. Yaptığı gafla televizyon serüveni sona eren ünlü isim zaman içinde ismi unutuldu. İşte şimdilerde 77 yaşında olan Güner Ümit'in son hali...

90'lı yıllarda Türkiye'nin en çok izlenen yarışma programı Turnike'nin sunucusu Güner Ümit, canlı yayında "Yoksa siz Kızılbaş mısınız?" dedi ve Alevilerden gelen tepkiler nedeniyle ekranlara veda etti. Hatta o dönem çalıştığı kanalın önünde de insanlar tarafından protesto edildi.

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Ümit kötü bir niyetinin olmadığını söyledi, Alevi vatandaşlardan özür diledi ama bir daha eski günlerine dönemedi.

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2017 yılında verdiği röportajda artık sade bir hayat yaşadığını söyledi.

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”Beni artık insanlar yok saysın, hiç Güner Ümit diye biri yaşamamış saysınlar. Güner Ümit diye biri yok.”

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”Kırgın mıyım? Yaşadıklarımdan çok kırgınım. Kimsenin beni hatırlamasını, benden söz etmesini istemiyorum. Yeniden gündeme gelmeyi aklımdan bile geçirmiyorum.”

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”Emekli oldum’ demeyi kendime yakıştıramıyorum ama ben artık işimden, gücümden emekli oldum. Çok sade ve hatırlanmayacağım bir hayat seçtim, geçmişi kapadım.”

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”Bir zamanlar çok şöhretli çok başarılı olmuş olabilirim, ama yerimi artık başkalarına bıraktım. Eskiden ben çok alkışlanırdım ama bunun yerine şimdi yenileri ben seyredip alkışlıyorum.” diye konuştu.

İŞTE GÜNER ÜMİT'İN SON HALİ...

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