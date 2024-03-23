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  4. O yöntemle 40 kilo verdi! Beyin Koçu Elif Erdenay anlattıklarıyla Hakan Ural'ı şoke etti

O yöntemle 40 kilo verdi! Beyin Koçu Elif Erdenay anlattıklarıyla Hakan Ural'ı şoke etti

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
23.03.2024 10:30
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Hakan Ural ve Nur Tuğba Namlı'nın 'Neler Oluyor Hayatta' programına katılan Beyin Koçu Elif Erdenay anlattıklarıyla herkesi şoke etti. Erdenay, o yöntemle 40 kilo verdiğini ve uçak korkusunu yendiğini açıkladı. Hakan Ural duyduklarına inanamadı.

Hakan Ural ve Nur Tuğba Namlı'nın hafta içi her gün yayınlanan programı 'Neler Oluyor Hayatta' konukları ve işlediği konuklarla zaman zaman gündem oluyor. Programa bu defa Beyin Koçu Elif Erdenay'ın anlattıkları damga vurdu.

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TELKİN YÖNTEMİYLE...

Telkin yöntemiyle 40 kilo verdiğini ve uçak korkusunu yendiğini dile getiren Elif Erdenay anlattıklarıyla Hakan Ural'ı çok şaşırttı.
Elif Erdenay; 'Uykuyla uyanıklık arasında kritik zihin diye bir yapımız var. Bilinç, bilinç altı ve kritik faktör. Uykudan hemen önce uyumaya yakın yarım saat önce onu yakalamaya çalışıyorsunuz. Direnç taraflarınızın tam böyle kırılmaya başladığı zaman üç beş cümle onları yazın. Çok hızlı bir şekilde telkin yani manipülatif cümleler şeklinde.

'MANİPÜLATİF CÜMLELER...'

'MANİPÜLATİF CÜMLELER...'
Ben zayıfladım ve bitti. 60 kilo bir insanım ve hayatım boyunca kalacağım şeklinde manipülatif cümleler. Bu sayede bilinç altına bir sinyal gönderiyorsunuz ve manipüle ediyorsunuz.
Yazı da burada çok etkili. Bilinç altına bu indiği zaman bir bakıyorsunuz 10 gün 15 gün sonra davranışlarınız seçimleriniz değişiyor.' dedi.

DUYDUKLARINA İNANAMADI

DUYDUKLARINA İNANAMADI
Hakan Ural ise duydukları karşısında şoke oldu. Bazı kişisel testleri yaptığını da söyleyen Ural her sonucun bire bir doğru çıktığını dile getirdi.
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Anahtar Kelimeler:
Hakan Ural Nur Tuğba Namlı ele
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