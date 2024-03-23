O yöntemle 40 kilo verdi! Beyin Koçu Elif Erdenay anlattıklarıyla Hakan Ural'ı şoke etti

Hakan Ural ve Nur Tuğba Namlı'nın hafta içi her gün yayınlanan programı 'Neler Oluyor Hayatta' konukları ve işlediği konuklarla zaman zaman gündem oluyor. Programa bu defa Beyin Koçu Elif Erdenay'ın anlattıkları damga vurdu. Öyle Bir Geçer Zaman ki'nin Osman'ı büyüdü! Değişimiyle gündem oldu



TELKİN YÖNTEMİYLE...

Telkin yöntemiyle 40 kilo verdiğini ve uçak korkusunu yendiğini dile getiren Elif Erdenay anlattıklarıyla Hakan Ural'ı çok şaşırttı.

Elif Erdenay; 'Uykuyla uyanıklık arasında kritik zihin diye bir yapımız var. Bilinç, bilinç altı ve kritik faktör. Uykudan hemen önce uyumaya yakın yarım saat önce onu yakalamaya çalışıyorsunuz. Direnç taraflarınızın tam böyle kırılmaya başladığı zaman üç beş cümle onları yazın. Çok hızlı bir şekilde telkin yani manipülatif cümleler şeklinde.

'MANİPÜLATİF CÜMLELER...' Ben zayıfladım ve bitti. 60 kilo bir insanım ve hayatım boyunca kalacağım şeklinde manipülatif cümleler. Bu sayede bilinç altına bir sinyal gönderiyorsunuz ve manipüle ediyorsunuz.

Yazı da burada çok etkili. Bilinç altına bu indiği zaman bir bakıyorsunuz 10 gün 15 gün sonra davranışlarınız seçimleriniz değişiyor.' dedi.