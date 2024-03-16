Oda spreyi bir anda patlayan kadın hastanelik oldu! O anları sosyal medyadan paylaşınca gündem yarattı

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Umarım iyisindir. Göz hasarı gerçekten çok tehlikeli bir durum" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Birkaç yıl önce banyo ve vücut spreyi patladı ve koltuğumu eritti" yorumunu yaptı.