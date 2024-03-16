Oda spreyi bir anda patlayan kadın hastanelik oldu! O anları sosyal medyadan paylaşınca gündem yarattı

Tiktok'tan yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Kyndal Chandler isimli bir kadın arabasında yaşadığı korkunç kazadan söz etti. Sosyal medyadan yaptığı paylaşıma genç kadın uyarıda bulunarak, "Siz yapmayın" dedi.
Arabasında bulunan oda spreyinin aşırı derecede ısınmasından sonra bir anda patladığını anlattığı paylaşımına Chandler, "Artık yüklü bir acil servis faturam var" notunu ekledi.
Oda spreyinin patlamasının ardından yaralandığını ve arabasının iç kısmının tamamen beyazladığını söyleyen Chandler'in paylaşımı 34 milyon izlenmeye ulaştı. TikTok kullanıcıları düşüncelerini ve geçmiş olsun dileklerini iletmek için adeta gönderinin yorum bölümüne akın etti.
Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Umarım iyisindir. Göz hasarı gerçekten çok tehlikeli bir durum" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Birkaç yıl önce banyo ve vücut spreyi patladı ve koltuğumu eritti" yorumunu yaptı.