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    4. Oda spreyi bir anda patlayan kadın hastanelik oldu! O anları sosyal medyadan paylaşınca gündem yarattı

    Oda spreyi bir anda patlayan kadın hastanelik oldu! O anları sosyal medyadan paylaşınca gündem yarattı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    16.03.2024 11:52
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    Sosyal medya platformunda ' kyndal_bret ' adını kullanan Kyndal Chandler arabasındaki oda parfümünün beklenmedik bir şekilde patlamasının ardından hastanelik olduğunu söyledi. Chandler'in hastane oldasından yaptığı TikTok paylaşımı kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekmeyi başardı. Viral olan videosunda Chandler, patlama nedeniyle göz hasarı ve kimyasal yanıklar yaşadığını açıkladı.

    Tiktok'tan yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Kyndal Chandler isimli bir kadın arabasında yaşadığı korkunç kazadan söz etti. Sosyal medyadan yaptığı paylaşıma genç kadın uyarıda bulunarak, "Siz yapmayın" dedi.


    Vitrin

    SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

    Arabasında bulunan oda spreyinin aşırı derecede ısınmasından sonra bir anda patladığını anlattığı paylaşımına Chandler, "Artık yüklü bir acil servis faturam var" notunu ekledi.

    Oda spreyinin patlamasının ardından yaralandığını ve arabasının iç kısmının tamamen beyazladığını söyleyen Chandler'in paylaşımı 34 milyon izlenmeye ulaştı. TikTok kullanıcıları düşüncelerini ve geçmiş olsun dileklerini iletmek için adeta gönderinin yorum bölümüne akın etti.

    Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Umarım iyisindir. Göz hasarı gerçekten çok tehlikeli bir durum" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Birkaç yıl önce banyo ve vücut spreyi patladı ve koltuğumu eritti" yorumunu yaptı.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya oda spreyi
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