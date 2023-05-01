"Okan Buruk'u severim ama..." Şenol Güneş o anları bir bir anlattı: Yanına gittim ve...

"IŞIK GÖRÜNDÜ AMA..."

Beşiktaş olarak karanlıktan aydınlığa çıkmamız gerekiyor. Bir ışık göründü ama yeterli değil. Neredeyiz, nereye gideceğimizi tayin etmeliyiz. Bir kadro var. Bu kadronun gelişerek devam etmesi gerekiyor. Bir tık daha iyiydiler. Daha iyi savaştılar. Bocalasalar, gol yeseler bile oyunu bırakmadılar. Bunu sürdürülebilir hale getirmek lazım. Kaybedebilir kazanabilirdik. Bitmeyecek yani. Bu oyunun üstüne daha fazla koymak gerekiyor. Oynayabiliyoruz yani. İyi takım olursak 40-45 bin kişi stadyumda hepsi aynı sesle takımın yanında oldu. Allah bizi mahcup etmedi.