"Okan Buruk'u severim ama..." Şenol Güneş o anları bir bir anlattı: Yanına gittim ve...

Süper Lig 32. haftasında Galatasaray’ı 3-1 yenen Beşiktaş’ta, teknik direktör Şenol Güneş maç sonu değerlendirmelerde bulundu.
Maçın ilk 20 dakikasında istedikleri oyunu sergileyemediklerini söyleyen Güneş, sonrasında savaştıklarını ve galibiyete ulaştıklarını belirtti. Hak ettikleri bir galibiyet elde ettiklerini söyleyen deneyimli teknik adam, takımın oyun seviyesini yukarıya taşıdığını ancak halen yeterli düzeye gelemediklerini ifade etti.
Öte yandan, maç içerisinde bir ara Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile yaşadıkları gerilime de değinen Güneş, “Oyunda bazen kendini kaybedebiliyor” dedi.
Maçtan evvel konuştuk. Muhteşem bir ambiyans vardı. Saha dolu, tıklım tıklım. Üst kaliteli oyuncuları var rakibin. Çok istekliydik. Çıkarken çok top kaybı yaptık. İlk dakikalarda düşündüğümüz oyunu oynayamadık. Rakip de bir hata yapmadı. Bir hatamız, bir şut ve bir gol oldu. Ondan başka şutları yok zaten.
Yediğimiz golden sonra oyuna hakim olduk. Pas yüzdemiz arttı. Rakipten top kazanmak için temaslı oyunları iyi yaptık, kazandığımız topları iyi kullandık. Tüm oyuncular ellerinden geleni yaptı.Skoru aldıktan sonra taraftar da devreye girince coşkulu bir ambiyans oldu. Hak ettiğimiz bir sonucu aldık.
Daha fazla goller bulabilirdik. Pozisyonlar vermedik ama rakip dirençli olarak oyunda kaldı. 2-1'den sonra çok istekliydiler, hücuma çıkmak istediler. Sürekli hücum etme isteği gösterdiler. Oyuncularımız bu isteğe savaşarak cevap verdi.
İlk yarı çok kart çıkmadı ama ikinci yarı 6 kart çıktı bize. Çok kart gördük. Yani bilemiyorum ne kadar doğru yanlış. 6 sarı kartla çıktık, 3 puanı aldık. Moralimiz düzeldi. Taraftar oyuncu bütünleşmesini gördük.
Beşiktaş olarak karanlıktan aydınlığa çıkmamız gerekiyor. Bir ışık göründü ama yeterli değil. Neredeyiz, nereye gideceğimizi tayin etmeliyiz. Bir kadro var. Bu kadronun gelişerek devam etmesi gerekiyor. Bir tık daha iyiydiler. Daha iyi savaştılar. Bocalasalar, gol yeseler bile oyunu bırakmadılar. Bunu sürdürülebilir hale getirmek lazım. Kaybedebilir kazanabilirdik. Bitmeyecek yani. Bu oyunun üstüne daha fazla koymak gerekiyor. Oynayabiliyoruz yani. İyi takım olursak 40-45 bin kişi stadyumda hepsi aynı sesle takımın yanında oldu. Allah bizi mahcup etmedi.