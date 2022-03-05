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Ölümden dönen Hakan Taşıyan ilk kez oğluyla görüntülendi!

05.03.2022 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaciğer ve böbrek nakli olan şarkıcı Hakan Taşıyan, aylar sonra ilk kez görüntülendi. Klip çekimi için Beşiktaş'ta bir otelde basın mensuplarının karşısına geçen Taşıyan, "Kimseye kırgınlığım yok. Çok şükür ayaktayım. Sağlığıma kavuştum, sağlığım iyi." dedi. Ayrıca Taşıyan'ın oğlu ilk kez kameraların karşına çıktı.

Şarkıcı Hakan Taşıyan, Yıldız Tilbe şarkısına klip çekmek için kolları sıvadı. Önceki akşam Beşiktaş'ta bulunan bir otelde kameralar karşısına geçen sanatçı, "Güzel slow bir şarkı. Sevgili Yıldız'ın şarkısı, kısmet olursa iki haftaya şarkımızı çıkartmış oluruz" ifadelerini kullandı.

"SAĞLIĞIM YERİNE GELDİ"

Muhabirlerin, "Hastalık dönemi geçirdiniz. Bu zorlu süreç nasıldı? Sanat camiasından sizi hiç aramayan dostlarınız oldu mu? ya da destek veren oldu mu?" sorusuna ünlü şarkıcı, "Çok şükür sağlığıma kavuştum, sağlığım iyi. Her şey yolunda, kontrollerim devam ediyor. Yavaş yavaş sağlığım yerine geliyor" yanıtını verdi.

"BABAM GURUR KAYNAĞIM"

Hakan Taşıyan'ın oğlu Ramazan Haktan Taşıyan da babasını klip çekimin yalnız bırakmadı. İlk kez babası ile görüntü veren Ramazan Haktan, "Çok güzel bir şarkı geliyor. Babamla gurur duyuyorum. Hastaneden çıktı ve sağlığına kavuştu. Hakan Taşıyan artık geri dönüyor" diyerek, babasına destek verdi.

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"HAYATA YENİDEN BAĞLANDIM"

Ünlü şarkıcı, organ naklinin kendisine umut ışı olduğunu ve yeniden hayata döndüğünü belirterek, "Bana umut ışığı oldular. Tekrar hayata döndüm. Yeni bir hayata başladım. Şifa bekleyen hastalara umut ışığı olalım. Bir organ bir hayattır, umutsuz insanlarımıza umut olalım. Gönülden sevindirelim. İnsanları tekrar hayata bağlayalım" şeklinde konuşmuştu.

ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI

Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.
Ebru Gündeş ve kızı Alara
Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızları Zeyno
Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı
SEHER DİLOVAN-ALAN DERE
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Anahtar Kelimeler:
Hakan Taşıyan
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