Omuz omuza kampanyasında ilk geceden 845 milyon TL toplandı! İşte gerçekleştirilen bazı bağışlar...

Gençlik ve Spor Bakanlığı, TFF, Kulüpler Birliği Vakfı ve beİN Medya’nın ortaklaşa düzenlediği ‘Omuz Omuza’ dayanışma ve yardım kampanyası gerçekleştirilen canlı yayınla başladı. Düzenlenen gecede 845.7 milyon TL'lik bağış toplanırken 15 Haziran’a kadar sürecek kampanya çerçevesinde elde edilecek gelir, deprem bölgesindeki vatandaşların barınma ihtiyaçları için kullanılacak.

İŞTE GERÇEKLEŞTİRİLEN BAZI BAĞIŞLAR...