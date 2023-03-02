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Omuz omuza kampanyasında ilk geceden 845 milyon TL toplandı! İşte gerçekleştirilen bazı bağışlar...

02.03.2023 07:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremin yaraları sarılmaya çalışılırken, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve beIN Medya Grubu işbirliği ile organize edilen 'Omuza Omuza' yardım kampanyasında toplam 845 milyon TL bağış toplandı. İşte gerçekleştirilen gecede yapılan bazı bağışlar...

Gençlik ve Spor Bakanlığı, TFF, Kulüpler Birliği Vakfı ve beİN Medya’nın ortaklaşa düzenlediği ‘Omuz Omuza’ dayanışma ve yardım kampanyası gerçekleştirilen canlı yayınla başladı. Düzenlenen gecede 845.7 milyon TL'lik bağış toplanırken 15 Haziran’a kadar sürecek kampanya çerçevesinde elde edilecek gelir, deprem bölgesindeki vatandaşların barınma ihtiyaçları için kullanılacak.

İŞTE GERÇEKLEŞTİRİLEN BAZI BAĞIŞLAR...

Passolig Genel Müdürü Atıl Aykar: 5 milyon TL

Samsunspor: 5 milyon TL

Vanspor Başkanı Alim Emiroğlu: 1 milyon TL + iç saha maç gelirleri

Başakşehir 2 milyon TL, Bodrumspor'da ise futbolcular 2 milyon TL bağışladı.

Hakan Çalhanoğlu A Milli Takım futbolcuları olarak 6 milyon TL bağışladıklarını açıkladı.

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