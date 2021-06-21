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  4. Öykü Çelik minisiyle poz verdi! Akıllara o sözler geldi

Öykü Çelik minisiyle poz verdi! Akıllara o sözler geldi

21.06.2021 09:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor'dan elenen Öykü Çelik soluğu Bodrum'da aldı. Pandemi nedeniyle kısıtlamalar getirildiği dönemde ev partilerine katılarak tepki çeken Çelik süper minisiyle poz verince akıllara o sözleri geldi.

Ünlü oyuncu Öykü Çelik, Bodrum'da görüntülendi. Bodrum'da bir partide görüntülenen Çelik süper minisiyle tüm dikkatleri üzerine çekti.

Öykü Çelik'in paylaşımı sonrası akıllara daha önce tartışma yaratan sözleri geldi.

Mini etekle ilgili sözleri akıllara geldi

Öykü Çelik, evlilik teklifine 'Evet' dediği sevgilisi İsmail Berhan ile yollarını ayırdıklarını duyurmuştu. Ancak aralarındaki buzları eriten çift, ilişkilerine bir şans daha vermişti. Önceki akşam Bodrum Yalıkavak'taki bir mekanda parti düzenlendi. Mekanda pandemi kuralları hiçe sayıldı.
Ünlü oyuncu Öykü Çelik ve arkadaş grubu da partiye katılanlar arasındaydı. Çelik, dans etmekten yorulunca bir ara başını erkek arkadaşının omzuna dayadı. Oyuncunun yanında sevgilisi İsmail Berhan'ın olmaması dikkat çekti. Sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmeyi bırakan aşıklar, 'Yeniden mi ayrıldılar?' sorusunu akıllara getirdi. Çelik, düğün hakkındaki sorulara, "2022'de evliliği düşünüyoruz" demişti.
Geçtiğimiz yıl koronavirüse rağmen ev partilerine katılarak, tepki toplayan oyuncu Öykü Çelik, verdiği bir röportajındaki kullandığı ifadelerle uzun süre konuşulmuştu. Parti parti gezen biri olmadığını söyleyen oyuncu, Karadeniz kızı olduğunu vurgulayarak şunları söylemişti:
Ben Trabzon Lisesi mezunuyum ve Karadenizliyim. Mini etek giymiş kızla benim kültürüm aynı olur mu? Ben diz altında etekle büyümüş kızım. Saçımı örgüden başka bir şey yapmadım. Bu yaştan sonra kültürümü mü reddedeyim?
Oyuncunun bu sözleri Twitter'da gündem olmuş, sosyal medyada tepki yağmıştı. Çelik geçtiğimiz gün süper minisiyle paylaşım yapınca bu sözler yeniden gündem oldu.
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Anahtar Kelimeler:
survivor Öykü Çelik
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