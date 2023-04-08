Özgün Bayraktar'ın İrfan Can Kahveci ve Serdar Aziz ile yaptığı Sarı-Kırmızılı paylaşım ortalığı karıştırdı!

Bu sezon mutlak şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe'de eleştiri oklarının hedefindeki isimlerden İrfan Can Kahveci, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Kayserispor maçının bitiş düdüğünün ardından direkt soyunma odasına giderek taraftarlara tepki göstermişti.
Soyunma odasında 'Bunları hak etmiyorum' dediği öğrenilirken, ünlü oyuncu Özgün Bayraktar sosyal medya hesabından İrfan Can Kahveci ve Serdar Aziz ile bir paylaşım yaparken, bu paylaşım Sarı-Lacivertli taraftarların tepkisini çekti.
Paylaşımına sarı-kırmızı kalp koyan Bayraktar, daha sonraki paylaşımda çektiği videoda "Arkadaşlar etiket koymamışsın diyorsunuz. Ben sarı-kırmızı kalp koyduğum fotoğrafta adamları niye etiketleyeyim? Zaten hayat vurmuş, feleğin çemberinden geçmişler. Bir de ben mi kırayım?" dedi.
Özgün Bayraktar, gelen tepkiler üzerine daha sonra aynı paylaşımı sarı-lacivert kalp emojisiyle futbolcuları etiketleyerek bir daha yaptı. Hatta siyah-beyazlı emojilerle üçüncü kez de bir paylaşımda yaptı.
Bayraktar'ın bu açıklamaları Fenerbahçe'li oldukça kızdırırken, yıldız futbolcu İrfan Can Kahveci, Instagram hesabından açıklama yapmak zorunda kaldı.
Konuya ilişkin açıklama yapan İrfan Can Kahveci, "Dün akşam eşimle birlikte; çok iyi bir Fenerbahçe taraftarı da olan Uraz Kaygılaroğlu'nun stand up gösterisine moral bulmak ve destek olmak için katıldık. Futbol da konuştuk, hayattan, ailelerimizden, çocuklarımızdan da konuştu, güldük eğlendik de. Özellikle gösteride sahne alan birisinin fotoğraf isteğinin üzerine kontrolüm dışında konulan emojilerle gündem olup üzdüğüm herkesten özür dilerim. Bu dönemde gülmemize tahammülü olmayanları da anlıyorum ve saygı duyuyorum. Kendimi biraz olsun size anlatabilmek adına bugün açıklamalar yapacağım. Umarım bir şeyleri düzeltebiliriz..." dedi.
Konuyla alakalı olarak kulüp televizyonunda da konuşan İrfan Can Kahveci dikkat çeken açıklamalarda bulundu.Öte yandan İrfan Can Kahveci, yaşanan bu durum sonrası kulüp televizyonuna konuştu.
"Özellikle bu dönemlerde orada bulunmamam gerekir. Kafamı dağıtmak için oraya gittim, sonra istenmeyen görüntüler oldu. Taraftarlarımızdan özür dilerim. Orada bulunmam bile benim açımdan yanlış. Zaten istememiştim ama arkadaşımı da kırmak istemedim. Taraftarlarımızı kırdıysam onlardan özür dilerim. Böyle bir görüntü vermeyi hiçbir zaman istemem."
"Ben kendim Fenerbahçe taraftarıyım. Fenerbahçe'nin şampiyon olması için her zaman oynasam da oynamasam da elimden geleni yaparım. Burada olsam da olmasam da Fenerbahçe'nin her zaman şampiyon olmasını isterim. Bunun için de her şeyi yaparım. Sezon başı iyi başladım. Alışık olmadığım bir mevkide oynamama rağmen o mevkiye bile alışmaya çalıştım, çabaladım. İyi de gidiyordu her şey. Sonra 2-3 maç performansım düştükten sonra bu üstüne gelen algılarla birlikte mental olarak çok tükendim."
"Fenerbahçe'ye geleli 2,5 sene oldu. Sırf diğer tarafı seçmediğim, Fenerbahçe'yi seçtiğim için sürekli üstüme yapılan algılar var. 2,5 senedir herkes algı yapma çabasında çünkü ben Fenerbahçe'yi seçtim. Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük kulübü. Her zaman karşıt görüşler, karşıt algı yapmaya çalışan insanlar oluyor bu kulübe karşı."
"Ligin bitimine 9 maç kaldı. Taraftarımız son haftaya kadar bizimle beraber olsun. İnanıyorum ki 2 kupayı da buraya getireceğiz inşallah. Beraber olmamız lazım, birlik olmamız lazım. Türkiye'de Fenerbahçe tek bir kulüp, herkes Fenerbahçe'ye karşı. Hep bir arada olmamız lazım. Bu süreçte algılara da gelmememiz lazım. Biz saha içinde elimizden geleni sezon sonuna kadar yapacağız. İnşallah o 2 kupayı da buraya getireceğiz. Taraftarımızdan da ricam hep beraber birlik olmamız."
"Hoca beni teselli etmek için yanıma gelirken ben de ona 'Problem yok.' dedim, takım alkışlansın diye aramızda öyle bir şey geçti ama oradaki 2 saniyelik bir görüntü. Yani bununla bile algı yaptılar. Benim hiçbir zaman Fenerbahçe taraftarına tavrım olamaz. Bazen 'Taraftarımız kızmakta haklı.' diyorum. Benim taraftara karşı hiçbir zaman tavrım olmadı, bundan sonra olamaz da. Fenerbahçe taraftarının beni ıslıklamasına üzülürüm. Kim üzülmez? Hiçbir zaman taraftarımıza tepki göstermedim, tavır koymadım. Yapamam çünkü kendim Fenerbahçeliyim, Fenerbahçe taraftarıyım."