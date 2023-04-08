Özgün Bayraktar'ın İrfan Can Kahveci ve Serdar Aziz ile yaptığı Sarı-Kırmızılı paylaşım ortalığı karıştırdı!

Bu sezon mutlak şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe'de eleştiri oklarının hedefindeki isimlerden İrfan Can Kahveci, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Kayserispor maçının bitiş düdüğünün ardından direkt soyunma odasına giderek taraftarlara tepki göstermişti.

Soyunma odasında 'Bunları hak etmiyorum' dediği öğrenilirken, ünlü oyuncu Özgün Bayraktar sosyal medya hesabından İrfan Can Kahveci ve Serdar Aziz ile bir paylaşım yaparken, bu paylaşım Sarı-Lacivertli taraftarların tepkisini çekti.

"ZATEN HAYAT VURMUŞ..."

Paylaşımına sarı-kırmızı kalp koyan Bayraktar, daha sonraki paylaşımda çektiği videoda "Arkadaşlar etiket koymamışsın diyorsunuz. Ben sarı-kırmızı kalp koyduğum fotoğrafta adamları niye etiketleyeyim? Zaten hayat vurmuş, feleğin çemberinden geçmişler. Bir de ben mi kırayım?" dedi.

İKİNCİ PAYLAŞIM DA GELDİ

Özgün Bayraktar, gelen tepkiler üzerine daha sonra aynı paylaşımı sarı-lacivert kalp emojisiyle futbolcuları etiketleyerek bir daha yaptı. Hatta siyah-beyazlı emojilerle üçüncü kez de bir paylaşımda yaptı.

İRFAN CAN'DAN AÇIKLAMA

Bayraktar'ın bu açıklamaları Fenerbahçe'li oldukça kızdırırken, yıldız futbolcu İrfan Can Kahveci, Instagram hesabından açıklama yapmak zorunda kaldı.

"ÜZDÜĞÜM HERKESTEN ÖZÜR DİLERİM"

Konuya ilişkin açıklama yapan İrfan Can Kahveci, "Dün akşam eşimle birlikte; çok iyi bir Fenerbahçe taraftarı da olan Uraz Kaygılaroğlu'nun stand up gösterisine moral bulmak ve destek olmak için katıldık. Futbol da konuştuk, hayattan, ailelerimizden, çocuklarımızdan da konuştu, güldük eğlendik de. Özellikle gösteride sahne alan birisinin fotoğraf isteğinin üzerine kontrolüm dışında konulan emojilerle gündem olup üzdüğüm herkesten özür dilerim. Bu dönemde gülmemize tahammülü olmayanları da anlıyorum ve saygı duyuyorum. Kendimi biraz olsun size anlatabilmek adına bugün açıklamalar yapacağım. Umarım bir şeyleri düzeltebiliriz..." dedi.

KULÜP TELEVİZYONUNA KONUŞTU

Konuyla alakalı olarak kulüp televizyonunda da konuşan İrfan Can Kahveci dikkat çeken açıklamalarda bulundu.Öte yandan İrfan Can Kahveci, yaşanan bu durum sonrası kulüp televizyonuna konuştu.

İŞTE O SÖZLER...