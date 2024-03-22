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  4. Pavyon eğlencesi yetmemiş fuhuş için yer temin etmeye başlamış! 'İçerisinde üniversiteli kızlarla...' Müge Anlı dayanamayıp fiyatını sordu

Pavyon eğlencesi yetmemiş fuhuş için yer temin etmeye başlamış! 'İçerisinde üniversiteli kızlarla...' Müge Anlı dayanamayıp fiyatını sordu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
22.03.2024 15:28
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Müge Anlı günlerdir 2020 yılında pirinç tarlasında ölü bulunan ancak katili henüz bulunmayan Sevim Yıldırım'ın cinayetini işliyor. Sevim Yıldırım'ın oğlu Ergün bey hakkındaki iddialar ise ağızları açık bırakıyor. Ergün Yıldırım hakkında şimdi de fuhuş için yer temin ettiğine dair iddialar ortaya çıktı. Müge Anlı dayanamayıp müstakil evlerin fiyatını sordu.

75 yaşındaki Sevim Yıldırım 2020 yılında Çankırı'da pirinç tarlasında ölü olarak bulundu. Kızları annelerinin şüpheli ölümünden erkek kardeşlerini sorumlu tuttu. Katili bulunamayan olayda kardeşler Müge Anlı canlı yayınına çıkıp ünlü sunucudan yardım istedi.

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CANLI YAYINDA BOMBA ANLAR

Kız kardeşlerin annelerinin ölümünden sorumlu tuttukları Ergün Yıldırım hakkında ortaya çıkan iddialar ise ağızları açık bıraktı.
Ankara'dan arayan bir izleyici Ergün Bey hakkında bomba bir iddia da bulundu. 'Ergün ve Necati beyi 2-3 sene önce pavyonda tanıdım ben. Ergün beyle mekanda denk geldik bana 'siz burada boşu boşuna parayı harcıyorsunuz' dedi.
'Ne yapalım peki?' diye sorduğumda 'kardeşim sen gel Çankırı'ya. Eşini dostunu bul ben sana içerisinde üniversiteli kızlar olan 1+1 daire bulayım. İstersen müstakil evde bulayım dedi. Ayrı ayrı fiyatlarda verdi' diye konuştu.

MÜGE ANLI DAYANAMADI

MÜGE ANLI DAYANAMADI
Duydukları karşısında şoke olan Müge Anlı 'Neymiş fiyatı?' diye sordu. Canlı yayına bağlanan izleyici ise 'O gün için yanlış hatırlamıyorsam 1+1 daire fiyatı günlük 5 bin 500 TL fiyat çekti. Daire ile birlikte içerisinde üniversiteli genç kızda olacakmış' dedi.

İSTEDİĞİ PARA...

İSTEDİĞİ PARA...
Ergün Bey iddialar karşısında sinirlenince izleyici sözlerine şöyle devam etti; 'Onun yerine 2-3 kişi beraber takılacaksak müstakil evde onlar içinde 13 bin TL fiyat verdi' diye konuştu.
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Müge Anlı anne yaşında istedi
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