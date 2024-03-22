Pavyon eğlencesi yetmemiş fuhuş için yer temin etmeye başlamış! 'İçerisinde üniversiteli kızlarla...' Müge Anlı dayanamayıp fiyatını sordu

75 yaşındaki Sevim Yıldırım 2020 yılında Çankırı'da pirinç tarlasında ölü olarak bulundu. Kızları annelerinin şüpheli ölümünden erkek kardeşlerini sorumlu tuttu. Katili bulunamayan olayda kardeşler Müge Anlı canlı yayınına çıkıp ünlü sunucudan yardım istedi. 24 Mart saat 19.36'ya dikkat! 'Bunları yapın' diyerek reçeteyi verdi



CANLI YAYINDA BOMBA ANLAR

Kız kardeşlerin annelerinin ölümünden sorumlu tuttukları Ergün Yıldırım hakkında ortaya çıkan iddialar ise ağızları açık bıraktı.

Ankara'dan arayan bir izleyici Ergün Bey hakkında bomba bir iddia da bulundu. 'Ergün ve Necati beyi 2-3 sene önce pavyonda tanıdım ben. Ergün beyle mekanda denk geldik bana 'siz burada boşu boşuna parayı harcıyorsunuz' dedi.

'Ne yapalım peki?' diye sorduğumda 'kardeşim sen gel Çankırı'ya. Eşini dostunu bul ben sana içerisinde üniversiteli kızlar olan 1+1 daire bulayım. İstersen müstakil evde bulayım dedi. Ayrı ayrı fiyatlarda verdi' diye konuştu.

MÜGE ANLI DAYANAMADI Duydukları karşısında şoke olan Müge Anlı 'Neymiş fiyatı?' diye sordu. Canlı yayına bağlanan izleyici ise 'O gün için yanlış hatırlamıyorsam 1+1 daire fiyatı günlük 5 bin 500 TL fiyat çekti. Daire ile birlikte içerisinde üniversiteli genç kızda olacakmış' dedi.