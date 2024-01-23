Pavyon nasıl bir yer? Dilber'in dansı fitili ateşledi, yapımcı Enver Arcak her detayı anlattı: Tarla sattıran 'Şentepe usulü' dans... Sosyalleşme ve flörtleşme

Dilber'in dansı sonrası pavyon rüzgarı yeniden alevlendi. İnci Taneler dizisinin fragmanında Hazar Ergüçlü'nün gösterdiği performans sonrası pavyon kültürü sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı. Günlerdir pavyonla ilgili yazılıp çizilirken, bir döneme damga vuran ve pavyon kültürünü en iyi anlatan yapımlar arasında gösterilen Pavyon dizisinin yapımcısı her detayı anlattı.





PAVYON NASIL BİR YER?

Onedio'ya konuşan Enver Arcak, pavyonun bir sektör ve bir kültür olduğunu belirtti. Sosyalleşme, flörtleşme ya da psikolojik hizmet alma durumu olduğunu söyleyen Arcak, pavyonda dans eden erkeklerin de olduğunu belirtirken "Erkeklerin dansında da tarzlar var. Mesela Ankara’da “Şentepe usulü” denilen bir dans var, daha hızlı bir dans" diye konuştu. İşte sizi pavyon dünyasını bilinmeyenlerine götürecek o detaylar...

Enver Arcak pavyon hayatını şöyle anlattı: ''Bir kere baktığın zaman erotizm var. Onun dışında erkeklerin birbiriyle yarışı var. Erkeklerin sosyalleşme, flörtleşme ya da psikolojik hizmet alma durumu var. O ışıklar az buz bir şey değil. Neon ışıkların hipnotize etmesi var, alışkanlık yapması var. Bir de işin içinde çok büyük bir sektör var. Sektör sadece o mekana ait bir sektör değil. Taksicisi var, oyuncakçısı var, çamaşırcısı var, kuaförü var v.s. Bir de tabu durumu da var. İşin içinde içkinin olduğu, kadının olduğu, bunun kısmen cazibesinin de olduğu bir durum var.'' dedi.

'PAVYONDA ERKEKLER DE DANS EDİYOR' Pavyonda dans edenlerin sadece kadınlar olmadığını söyleyen Arcak, 'Ankara özelinde bahsedecek olursak sadece kadınlar değil, erkekler de dans ediyor tabii. Sahnede kadınlarla dans etmek için bir ücret ödeniyor, bunun bir bedeli var. Herkesin bir sırası var, o sırayla oynanıyor. Erkeklerin dansında da tarzlar var. Mesela Ankara’da “Şentepe usulü” denilen bir dans var, daha hızlı bir dans. Deli Bayram var mesela bu tarz dans eden bizim belgeselde. Hem garson olup hem dans eden var.' ifadelerini kullandı.

TARLA SATMA EFSANELERİ GERÇEK Mİ? Enver Arcak pavyona gitmek için tarla satma efsaneleri hakkında da konuştu. Arcak konuya dair şunları söyledi; 'Çok fazla var, hatta bir tanesi rahmetli olmuş. Sürekli ailesinin tarlalarını satarak sadece bütün hayatı pavyonda geçen bir adam vardı. Zengin olmasına rağmen pavyonun arkasındaki koltuklarda uyuyup sabah devam eden bir tipti. Bu arada bu sadece buraya has bir durum değil. Amerika’da Nevada’daki çiftçi malını satıyor, sonra Las Vegas’taki striptiz klübünde yiyor. Şimdi tarlalar kalmamamış olabilir, belki rezidansları satıyorlardır. Eğer kendini kaptırırsan çok para harcayabileceğin bir dünya bu.'