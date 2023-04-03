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Penaltı sonrası soyunma odasında ortalık karıştı! Arda Güler'in üzerine yürüdüler "Yemin et!"

03.04.2023 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 27'nci haftasında oynanan ve çok uzun süre hafızlardan silinmeyecek bir karşılaşmaya sahne olan Fenerbahçe Beşiktaş mücadelesinde Arda Güler oyunuyla yıldızlaşırken, takımına kazandırdığı penaltı pozisyonu sonrası eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Yaşanan penaltı pozisyonundan sonra soyunma odasında da tartışma yaşandığı ortaya çıktı. İşte detaylar...

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 18 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Süper Lig'in 27'nci haftasında oynanan Fenerbahçe Beşiktaş derbisi oldukça ilginç ana sahne oldu. 4-2'lik Beşiktaş üstünlüğü ile biten ve uzun yıllar unutulmayacak derbiler arasındaki yerini alan karşılaşmada zaman zaman gerginlikler olurken birçok tartışmalı pozisyon da yaşandı.

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Bunlardan biri de Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in kazandığı penaltı pozisyonuydu. İlk yarının son bölümüne girilirken Onur Bulut'un müdahalesiyle yere düşen ve karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler'in penaltı noktasını göstermesi sonucu Türk futbolunun gözbebeği Arda Güler'e gelen tepkiler ise "kendini yere attığı" iddiası sosyal medyada gündem oldu.

DEVRE ARASI PAYLAŞIM 

DEVRE ARASI PAYLAŞIM 

Penaltı pozisyonunun ardından karşılaşmanın devre arasında Beşiktaş cephesinden de bir paylaşım geldi. Siyah-beyazlılardan yapılan paylaşımda "Manuel zekanın ürünü Halil Umut Meler!" ifadeleri kullanılmıştı.

Saha içerisinde de büyük tartışmalara ve itirazlara neden olan pozisyon için çok konuşulacak bir iddia da orta atıldı. Sabah'ın haberine göre, ilk yarının bitmesi ve takımların soyunma odalarına gittiği sırada ortalık bir anda karıştı.

ONUR BULUT'TAN İTİRAZ... 

ONUR BULUT'TAN İTİRAZ... 

38. dakikadaki pozisyonda bir temasının olmadığını savunan Beşiktaş'ın sağ beki Onur Bulut, 18 yaşındaki oyuncuyla uzun süre tartıştığı öğrenilirken, daha sonra tecrübeli futbolcu Cenk Tosun araya girdi.

"YEMİN ET ARDA" 

"YEMİN ET ARDA" 

Bu sırada Cenk Tosun araya girerek "Müdahale olduğuna yemin et Arda" dedi. 18 yaşındaki yıldız ise "Hakem verdi abi, bana değil ona itiraz et" karşılığını verdi.

"DOKUNMADAN DÜŞÜYORSUN..." 

"DOKUNMADAN DÜŞÜYORSUN..." 

İlk yarı sonunda soyunma odasına da giderken Onur'un pozisyonu konuşmaya devam ettiği ve Arda'ya, "Ben sana dokunmadan düşüyorsun" dediği kameralara yansımıştı.

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