Penaltı sonrası soyunma odasında ortalık karıştı! Arda Güler'in üzerine yürüdüler "Yemin et!"

Süper Lig'in 27'nci haftasında oynanan Fenerbahçe Beşiktaş derbisi oldukça ilginç ana sahne oldu. 4-2'lik Beşiktaş üstünlüğü ile biten ve uzun yıllar unutulmayacak derbiler arasındaki yerini alan karşılaşmada zaman zaman gerginlikler olurken birçok tartışmalı pozisyon da yaşandı.

Bunlardan biri de Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in kazandığı penaltı pozisyonuydu. İlk yarının son bölümüne girilirken Onur Bulut'un müdahalesiyle yere düşen ve karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler'in penaltı noktasını göstermesi sonucu Türk futbolunun gözbebeği Arda Güler'e gelen tepkiler ise "kendini yere attığı" iddiası sosyal medyada gündem oldu.