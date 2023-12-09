Perulu şarkıcı direk dansı yapmak isterken yüzüstü yere düştü! "Hayatımın en büyük korkularından biri"

34 yaşındaki Perulu sanatçı Leslie Shaw, evinde direk dansı yaptığı anları kaydetmek isterken hayranları için başına gelen talihsiz bir kazayı kayıt altına aldı. Çelik direğin üzerine çıkarak dans figürlerini sergileyen Shaw bir anda kendisini yerde buldu. Yerde yatarken acı içinde çığlık attığı sırada kayıt devam etti. Ünlü şarkıcı 3.3 milyon takipçisiyle o anları paylaşınca sosyal medyada gündem yarattı.
83 binden fazla izlenmeye ulaşan görüntüler için Shaw, "Pazartesi gecesi hayatımın en büyük korkularından birini yaşadım, her öğleden sonra oturma odamdaki direğin üzerinde dans ediyordum. Dans ederken bir anda kendimi yerde buldum. Sağ omzumdaki ve kolumdaki ağrı çok şiddetliydi" dedi.
Görüntülerin sonunda Shaw'in yardımına bir kişinin geldiği görülüyor ve ünlü isim sağlık görevlileri tarafından sedyede hastaneye kaldırılıyor.
Yerel basında çıkan haberlere göre Shaw ciddi bir şekilde yaralanmadı ve iyileşme süreci evinde devam ediyor.