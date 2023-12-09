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    4. Perulu şarkıcı direk dansı yapmak isterken yüzüstü yere düştü! "Hayatımın en büyük korkularından biri"

    Perulu şarkıcı direk dansı yapmak isterken yüzüstü yere düştü! "Hayatımın en büyük korkularından biri"

    09.12.2023 13:55 | Son Güncelleme:
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    Perulu sanatçı Leslie Shaw, hayranları için bir videoda direk dansı becerilerini göstermek isterken işler hesapladığı gibi gitmeyince hastanelik oldu. Kendi evine kurduğu direğin üzerinde dans figürlerini sergileyen Shaw bir anda ters bir hareket yapınca kendisini yüzüstü ahşap zeminde buldu. O anları kaydederek sosyal medyadan paylaşan Shaw daha sonrasında hayranlarını hastanedeki bir görüntüsüyle selamladı.

    34 yaşındaki Perulu sanatçı Leslie Shaw, evinde direk dansı yaptığı anları kaydetmek isterken hayranları için başına gelen talihsiz bir kazayı kayıt altına aldı. Çelik direğin üzerine çıkarak dans figürlerini sergileyen Shaw bir anda kendisini yerde buldu. Yerde yatarken acı içinde çığlık attığı sırada kayıt devam etti. Ünlü şarkıcı 3.3 milyon takipçisiyle o anları paylaşınca sosyal medyada gündem yarattı.

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    83 binden fazla izlenmeye ulaşan görüntüler için Shaw, "Pazartesi gecesi hayatımın en büyük korkularından birini yaşadım, her öğleden sonra oturma odamdaki direğin üzerinde dans ediyordum. Dans ederken bir anda kendimi yerde buldum. Sağ omzumdaki ve kolumdaki ağrı çok şiddetliydi" dedi.

    Görüntülerin sonunda Shaw'in yardımına bir kişinin geldiği görülüyor ve ünlü isim sağlık görevlileri tarafından sedyede hastaneye kaldırılıyor.

    Yerel basında çıkan haberlere göre Shaw ciddi bir şekilde yaralanmadı ve iyileşme süreci evinde devam ediyor.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya Peru direk dansı
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