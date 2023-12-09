Perulu şarkıcı direk dansı yapmak isterken yüzüstü yere düştü! "Hayatımın en büyük korkularından biri"

34 yaşındaki Perulu sanatçı Leslie Shaw, evinde direk dansı yaptığı anları kaydetmek isterken hayranları için başına gelen talihsiz bir kazayı kayıt altına aldı. Çelik direğin üzerine çıkarak dans figürlerini sergileyen Shaw bir anda kendisini yerde buldu. Yerde yatarken acı içinde çığlık attığı sırada kayıt devam etti. Ünlü şarkıcı 3.3 milyon takipçisiyle o anları paylaşınca sosyal medyada gündem yarattı.

