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Pınar Altuğ'dan Ece Erken'e ünlülerin Anneler Günü mesajları! Burcu Esmersoy'un notu dikkat çekti

08.05.2022 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü isimlerin Anneler Günü mesajları dikkat çekti. Pınar Altuğ'dan Ece Erken'e pek çok ünlü isim sosyal medyada annesini paylaştı. Kimi ünlüler annelerinin yanında anne olma duygusundan da bahsetti. İşte ünlü isimlerin Anneler Günü mesajları...

Pınar Altuğ, Demet Akalın, Çağla Şıkel, Ece Erken gibi ünlüler günün erken saatlerinde anneleri ve çocuklarıyla olan pozlarını paylaştı. Ünlü isimlerin Anneler Günü mesajları dikkat çekti.

Ünlülerin paylaşımları arasında Burcu Esmersoy öne çıktı. Annesi başkasıyla evlendiği için dedesi ve ninesiyle yaşayan ve annesine 18 yaşına kadar 'teyze' diyen Esmersoy'un notu gündem oldu.

Kimi annesiyle kimi çocuğuyla paylaşım yaparak Anneler Günü mesajlarını yayınlayan ünlü isimler neler dedi? İşte detaylar...

"HEP YANIMDA OLDUN"

PINAR ALTUĞ

PINAR ALTUĞ
Pınar Altuğ annesi ve kızını paylaştı.
Pınar Altuğ paylaşımında "Anne olmayı çok sevdim ben.Annem her geçen gün seni daha iyi anlıyorum. İkinizi aynı karede çekebilmeyi çok isterdim" dedi.

Ece ERKEN

Ece ERKEN
Eşini kaybettikten sonra annesi yanından hiç ayrılmayan Ece Erken ise paylaşımında "Hep yanımda oldun ne olursa olsun kimi zaman kahrımı çektin. anlaşamayız falan ama sensiz olmaz anneciğim iyi ki varsın, Allah'ım hep sağlık versin, kötü günlerini göstermesin. Annesini kaybeden herkese sabır diliyorum." dedi.

BURCU ESMERSOY

BURCU ESMERSOY
Annesine yıllarca teyze demek zorunda kalan ve mirasını da kardeşine bırakan Burcu Esmersoy annesinin Anneler Günü'nü kutlamadı. Esmersoy paylaşımında "En basta heyecan içinde anne olmayı bekleyen kız kardesimin ve tüm arkadaşlarımın; onların, beni kendi evlatlarından ayrı tutmayan annelerinin, anne olmayı heyecan içinde bekleyen, isteyen, dileyen, umut eden herkesin, iki kedi üç kopek bir kirpiye annelik yapmaya calışan kendimin ve benim gibi tüm canlılara güzel duygularla yaklaşan, kendini ANNE gibi hisseden herkesin yani tüm annelerin “Anneler Günü” kutlu olsun" dedi.

DEMET AKALIN

DEMET AKALIN
Demet Akalın kızı ve annesiyle pozunu "Canım annem. Bana hem ana hem baba oldun seni çok seviyorum. Anneler günün kutlu olsun" notuyla yayınladı.
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Anahtar Kelimeler:
anneler günü Ece Erken Pınar Altuğ
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