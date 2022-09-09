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Prenses Diana ve Prens Charles’in boşanma sebebi olarak gösterilmişti! Şimdi 'Kraliçe Eş' oldu

09.09.2022 09:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in vefat haberinin tüm dünyadaki yankıları sürerken Kraliyet ailesi bir kez daha gündeme gelmeyi başardı. İngiltere tarihinin "en uzun süre tahta kalan hükümdarı" unvanını elde eden 2. Elizabeth’in 96 yaşında hayatını kaybetmesi üzerine 73 yaşındaki oğlu Charles tahta geçerek İngiltere Kralı oldu. İngiltere Kralı Charles’in eşi Camilla Parker ise “Kraliçe Eş” unvanına sahip oldu.

Camilla Parker ve Prens Charles küçük yaşlarda ilişki yaşamaya başlamalarına rağmen ikisinin de başka kişilerle evli olmadı ilişkilerinin kamuoyunda eleştiri oklarının hedefi olmasına neden olmuştu. İkilinin ilişkilerine dair ilk haberler ortaya çıktığında Camilla, ‘metres’ olarak anılmaya başlanmıştı. Prenses Diana’nın 1997 yılındaki ölümünün öncesinde Diana Spencer ve Prens Charles’ın boşanma nedeni olarak Camilla gösterilmişti. Diana Spencer'in ölümünün ardından Camilla, Prens Charles ile 2005 yılında 2. Elizabeth'in onayı ile evlendi. Evliliğinin ardından bile Camilla’nın gelecekteki unvanı tartışma konusu oldu. İngiltere halkı Prens Diana’ya olan sevgilerini göstererek Camila’nın unvanlarını almaması gerektiğini ifade etti.

KRALİÇE RESMEN ONAYLADI

Kraliçe Elizabeth, tahta çıkışının 70. yıl dönümünde oğlunun İngiltere Kralı olduğunda eşi Camilla’nın ‘Kraliçe Eş’ olarak tamamen tanımasını istedi. Kraliçe tahta çıkışın 70. yıl dönümünde yaptığı konuşmada, 'Zaman dolunca oğlum Charles Kral olduğunda, ona ve karısı Camilla'ya bana verdiğiniz desteğin aynısını vereceğinizi biliyorum ve içten dileğim, zamanı geldiğinde, Camilla kendi sadık hizmetini sürdürdüğü için Kraliçe Eş olarak bilinecek.' ifadelerini kullandı.
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in 96 yaşında hayatını kaybetmesiyle birlikte Prens Charles, İngiltere Kralı olarak tahta çıktı ve eşi Camilla ise ‘Kraliçe Eş’ unvanına kavuştu.
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Anahtar Kelimeler:
Prenses Diana Prens Charles ingiltere kraliyet ailesi kraliçe 2. elizabeth
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