Prenses Diana ve Prens Charles’in boşanma sebebi olarak gösterilmişti! Şimdi 'Kraliçe Eş' oldu

Camilla Parker ve Prens Charles küçük yaşlarda ilişki yaşamaya başlamalarına rağmen ikisinin de başka kişilerle evli olmadı ilişkilerinin kamuoyunda eleştiri oklarının hedefi olmasına neden olmuştu. İkilinin ilişkilerine dair ilk haberler ortaya çıktığında Camilla, ‘metres’ olarak anılmaya başlanmıştı. Prenses Diana’nın 1997 yılındaki ölümünün öncesinde Diana Spencer ve Prens Charles’ın boşanma nedeni olarak Camilla gösterilmişti. Diana Spencer'in ölümünün ardından Camilla, Prens Charles ile 2005 yılında 2. Elizabeth'in onayı ile evlendi. Evliliğinin ardından bile Camilla’nın gelecekteki unvanı tartışma konusu oldu. İngiltere halkı Prens Diana’ya olan sevgilerini göstererek Camila’nın unvanlarını almaması gerektiğini ifade etti.