Resmi olarak açıklandı: Meghan ve Harry İngiltere'ye geri dönüyor

2020 yılında İngiliz Kraliyet Ailesi'ndeki görevlerinden ayrılmalarından bu yana Sussex Dükü Prens Harry ve Düşesi Meghan Markle, İngiltere'ye yalnızca Kraliçe II. Elizabeth'in tahttaki 70. yılı onuruna kutlanan Plantinyum Jübilesi için dönmüştü.

İNGİLTERE'YE DÖNÜYORLAR

Kraliyet Ailesi'nden ayrıldıktan sonra ABD'li televizyoncu Oprah'ın programına katılan çift, saraya yönelik suçlamalarda bulunmuş ve aile ile ilişkilerin kopma noktasına geldiği iddia edilmişti.



Çift, Kraliçe II. Elizabeth'e saygı duyduklarını ve onunla spesifik olarak bir gerilim yaşanmadığını söylemiş sorunların asıl kaynağının Prens Charles ve Prens William olduğu ima edilmişti.



Meghan Markle ve Prens Harry çocukları ile birlikte ABD'deki yaşamlarına uyum sağlarken Archewell adını verdikleri kar amacı gütmeyen vakıflarını kursa da pandemi nedeniyle istedikleri planları gerçekleştirememişti.



Son olarak Prens Harry, konuşmacı olarak katıldığı BM'de yarısı boş koltuklara hitap edince bu durum, "Kraliyetten ayrıldıktan sonra Meghan ve Harry beklediği çıkışı yapamadı" olarak yorumlanmıştı.

