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  4. Reynmen'in sürpriz aşkı! Emire Cansu Kurtaran ile Londra'da görüntülendi

Reynmen'in sürpriz aşkı! Emire Cansu Kurtaran ile Londra'da görüntülendi

25.09.2022 20:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Reynmen'in eski Miss Turkey finalistlerinden Emire Cansu Kurtaran ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. Reynmen ve Emire Cansu Kurtaran'ın Londra caddelerindeki samimi halleri ise hayranları tarafından çekilerek sosyal medyada paylaşıldı.

Reynmen olarak tanınan sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Yusuf Aktaş sürpriz bir aşka yelken açtı. Sevgili olan Reynmen ve Emire Cansu Kurtaran, Londra sokaklarında samimi bir şekilde görüntülendi.

HAYRANLARI ORTAYA ÇIKARDI

Kurtaran'ın cadde ortasında sevgilisi Reynmen'in saçını okşaması dikkat çekti.

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Hayranları ise o anları cep telefonuyla görüntüledi. Video sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

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LONDRA'DA OKUYOR

Miss Turkey 2017 finalistlerinden olan Emire Cansu Kurtaran, İngiltere'de üniversite okuyor. 26 yaşındaki eski model, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekiyor.

EMİRE CANSU KURTARAN'DAN SOSYAL MEDYADA DİKKAT ÇEKEN POZLAR

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