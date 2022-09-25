Reynmen'in sürpriz aşkı! Emire Cansu Kurtaran ile Londra'da görüntülendi

Reynmen olarak tanınan sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Yusuf Aktaş sürpriz bir aşka yelken açtı. Sevgili olan Reynmen ve Emire Cansu Kurtaran, Londra sokaklarında samimi bir şekilde görüntülendi.

HAYRANLARI ORTAYA ÇIKARDI

Kurtaran'ın cadde ortasında sevgilisi Reynmen'in saçını okşaması dikkat çekti.



Hayranları ise o anları cep telefonuyla görüntüledi. Video sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

LONDRA'DA OKUYOR

Miss Turkey 2017 finalistlerinden olan Emire Cansu Kurtaran, İngiltere'de üniversite okuyor. 26 yaşındaki eski model, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekiyor.