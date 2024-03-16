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Rihanna çatı katı dairesini satışa çıkardı! Aylık aidatı 8 bin 814 dolar! Değer ise dudak uçuklattı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
16.03.2024 09:42
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Son dönemde Hindistan'ın en zengin ailesinin düğününde sahneye çıkarak adından söz ettiren Rihanna şimdi de Los Angeles'taki çatı katı dairesi ile gündem oldu. Aylık aidatı 8 bin 814 dolar evin değeri ise dudak uçuklattı.

Hindistan'ın en zengin adamı Mukesh Ambani, 28 yaşındaki oğlu için dünyanın en pahalı düğününü hazırlıyor. Ambani'nin oğlu Anant ve nişanlısı Radhika Merchant'ın düğün öncesi yapılan partisinde sahneye çıkan Rihanna dansları ve tarzı ile çok konuşuldu.

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GÖRENLER HAYRAN KALDI

Dünyanın en zengin şarkıcıları arasında yer alan Rihanna şimdi de Los Angeles'taki lüks teraslı çatı katı dairesi ile gündem oldu.
Dairenin ilk sahibi geçen yıl ekim ayında hayatını kaybeden 'Friends' dizisi yıldızı Matthew Perry'ydi. Daireyi, daha sonra iş insanı Nick Molnar; 2021'de ise Rihanna, ondan satın aldı.

FİYATI DUDAK UÇUKLATTI

FİYATI DUDAK UÇUKLATTI
Habertürk'te yer alan habere göre Rihanna, o teraslı çatı katını 25 milyon dolara satışa çıkardı. Rihanna'nın, başka ünlü isimlerin de ev sahibi olduğu binada bulunan dairesi, 40'ıncı katın tamamını kapsıyor.

İÇİNDE YOK YOK...

İÇİNDE YOK YOK...
Dört yatak odası, sekiz banyo ve Los Angeles şehir merkezinden Pasifik Okyanusu'na kadar manzaraya sahip dört terası olan 854 metrekarelik dairenin bulunduğu binada ayrıca devasa bir havuz, son teknolojiye sahip bir fitness alanı, sinema ve özel şarap mahzeni bulunuyor.

"EN PAHALI SATIŞ"

"EN PAHALI SATIŞ"
Nick Molnar, Los Angeles Times'ın "Güney California'nın 2015'ten bu yana en pahalı daire satışı" olarak adlandırdığı mülk için Matthew Perry'ye 21.6 milyon dolar ödemişti. Perry ise daireyi 2017'de 20 milyon dolara satın almıştı.
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Rihanna yaşında
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