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  4. Rita Ora sporu bırakmıyor! Spor pozu olay oldu... Sırrını paylaştı

Rita Ora sporu bırakmıyor! Spor pozu olay oldu... Sırrını paylaştı

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
12.03.2024 15:27
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Sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen şarkıcı Rita Ora son olarak spor yaptığı anları paylaştı. Takipçilerinden şarkıcıya beğeni ve yorum geldi.

Rita Ora yaptığı açıklamalar ve seçtiği sahne tarzlarıyla oldukça adından söz ettiren bir isim...


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ANTRENMAN FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞTI

İngiliz şarkıcı Rita Ora hem şarkılarıyla hem de özel hayatıyla adından söz ettiriyor. Fit görünümü ve cesur tarzıyla dikkat çeken ünlü şarkıcı bu defa son pozlarıyla olay oldu.

Şarkıcı son olarak sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla gündeme geldi. 16,1 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından antrenman yaptığı fotoğraflarını paylaştı.

Rita, paylaşımın altına 'Bu o gönderilerden biri... egzersizler ve kahkahalar...' yazdı.  Şarkıcının spor tarzı ise dikkat çekti.

Sırrını anlatan Rita, "Düzenli olarak 40 dakikalık kızılötesi saunalara katılıyorum ve ardından soğuk bir dalış veya duş alıyorum" dedi.

Şarkıcı, panik atakların meydana geldiğinde 'yabancı hissettirdiğini' ancak semptomlarını kontrol altına almak için akupunktur ve diğer Çin tıbbı yöntemlerini kullandığını ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Rita Ora sosyal medya magazin
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