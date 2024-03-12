Rita Ora sporu bırakmıyor! Spor pozu olay oldu... Sırrını paylaştı

Rita Ora yaptığı açıklamalar ve seçtiği sahne tarzlarıyla oldukça adından söz ettiren bir isim...
İngiliz şarkıcı Rita Ora hem şarkılarıyla hem de özel hayatıyla adından söz ettiriyor. Fit görünümü ve cesur tarzıyla dikkat çeken ünlü şarkıcı bu defa son pozlarıyla olay oldu.
Şarkıcı son olarak sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla gündeme geldi. 16,1 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından antrenman yaptığı fotoğraflarını paylaştı.
Rita, paylaşımın altına 'Bu o gönderilerden biri... egzersizler ve kahkahalar...' yazdı. Şarkıcının spor tarzı ise dikkat çekti.
Sırrını anlatan Rita, "Düzenli olarak 40 dakikalık kızılötesi saunalara katılıyorum ve ardından soğuk bir dalış veya duş alıyorum" dedi.
Şarkıcı, panik atakların meydana geldiğinde 'yabancı hissettirdiğini' ancak semptomlarını kontrol altına almak için akupunktur ve diğer Çin tıbbı yöntemlerini kullandığını ekledi.