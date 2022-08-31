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Sadece 10 dakika ayakta durabiliyor! Hastalığı doktorları şoke etti: Yerçekimine alerjim var

31.08.2022 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan 28 yaşındaki Lyndis Johnson isimli bir kadın, doktorları şaşkına çeviren ve dünya genelinde az bilinen hastalığı nedeniyle günün 23 saatini yatakta geçiriyor. Yerçekimine alerjisi olduğunu ifade eden Johnson, yataktan kalktığında sadece 10 dakika ayakta durabiliyor. Daha uzun süre ayakta kaldığında ise kalp atışı hızlanıyor ve bayılacak gibi hissediyor.

28 yaşındaki Lyndsi Johnson, dünyanın en az anlaşılan hastalıklarından birine sahip ve yaklaşık 23 saatini yatakta geçiriyor. Amerika Birleşik Devletleri’nin Bangor bölgesinde yaşayan Johnson’a 2022 yılının Şubat ayında PoTS (Psotural Taşikardi) teşhisi konuldu. Hayatının son 7 yılını düzenli olarak kusarak, karın ve sırt ağrılarıyla geçiren Johnson hastalığını anlatarak farkındalık yaratmak için sosyal medya paylaşımları yapmaya başladı.

“KULAĞA ÇILGINCA GELİYOR AMA DOĞRU”

Hastalığı için ilaç kullanmasına rağmen herhangi bir tedavisi olmadığını ve hayatının zorlaştığından söz eden Johnson, “Her ayağa kalktığımda anormal bir hızda kalbim atmaya başlıyor. Gözüm kararıyor ve başım dönüyor. Yerçekimine alerjim var. Kulağa çılgınca geliyor ama bu doğru” dedi.
Günün büyük bir bölümünü yatarak geçirdiğinden söz eden Johnson, “Ayağa kalktığımda bayılmadan sadece 3 dakika durabiliyorum. Yatarsam kendimi çok daha iyi hissediyorum. Günde 23 saate kadar yataktayım. Artık evimden çıkamıyorum” diye konuştu.

“HER YERDE BAYILIYORDUM”

“HER YERDE BAYILIYORDUM”
Doktorların ilk olarak semptomlarını öğrendiğinde hastalığını strese bağlı psikolojik bir rahatsızlık olarak nitelendirdiğini söyledi. Halka açık yerlerde sık sık bayılmaya başladığında ise bir kardiyologla görüşen Johnson’a sonunda teşhis konuldu. Hastalığının teşhisinin konulmasının kendisini mutlu hissettirdiğini ifade eden Johnson, “Sonunda sorunumun ne olduğu bildiğim için mutluyum. Böylece tedavi edilmese bile semptomların azaltılması için çareler aranabilir. Her yerde bayılıyordum ve bu dayanılmaz bir boyuta ulaşmıştı” ifadelerini kullandı.
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Anahtar Kelimeler:
taşikardi Amerika yerçekimi
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