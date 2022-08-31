Sadece 10 dakika ayakta durabiliyor! Hastalığı doktorları şoke etti: Yerçekimine alerjim var

28 yaşındaki Lyndsi Johnson, dünyanın en az anlaşılan hastalıklarından birine sahip ve yaklaşık 23 saatini yatakta geçiriyor. Amerika Birleşik Devletleri’nin Bangor bölgesinde yaşayan Johnson’a 2022 yılının Şubat ayında PoTS (Psotural Taşikardi) teşhisi konuldu. Hayatının son 7 yılını düzenli olarak kusarak, karın ve sırt ağrılarıyla geçiren Johnson hastalığını anlatarak farkındalık yaratmak için sosyal medya paylaşımları yapmaya başladı.

“KULAĞA ÇILGINCA GELİYOR AMA DOĞRU”

Hastalığı için ilaç kullanmasına rağmen herhangi bir tedavisi olmadığını ve hayatının zorlaştığından söz eden Johnson, “Her ayağa kalktığımda anormal bir hızda kalbim atmaya başlıyor. Gözüm kararıyor ve başım dönüyor. Yerçekimine alerjim var. Kulağa çılgınca geliyor ama bu doğru” dedi.

Günün büyük bir bölümünü yatarak geçirdiğinden söz eden Johnson, “Ayağa kalktığımda bayılmadan sadece 3 dakika durabiliyorum. Yatarsam kendimi çok daha iyi hissediyorum. Günde 23 saate kadar yataktayım. Artık evimden çıkamıyorum” diye konuştu.