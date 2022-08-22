Sadece 11 yaşında! Milyonlarca dolar değerinde doğum günü partisi düzelendi: Bütün parayı ben ödedim

Sosyal medyadan geni bir hayran kitlesine sahip olan Pixie Curtis ailesinin yardımları sayesinde iki şirketin sahibi oldu. Bir oyuncak ve bir de saç aksesuarları şirketi bulunan küçük kızın aylık geliri tam olarak bilinmese de 21 milyon dolar civarında olduğu düşünülüyor. Annesi Roxy Jacenko’nın kızı için hazırladığı gece kulübü konseptli doğum günü partisi de en az fenomen ismin aylık geliri kadar konuşuldu.