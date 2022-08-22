Sadece 11 yaşında! Milyonlarca dolar değerinde doğum günü partisi düzelendi: Bütün parayı ben ödedim

Sosyal medyadan geni bir hayran kitlesine sahip olan Pixie Curtis ailesinin yardımları sayesinde iki şirketin sahibi oldu. Bir oyuncak ve bir de saç aksesuarları şirketi bulunan küçük kızın aylık geliri tam olarak bilinmese de 21 milyon dolar civarında olduğu düşünülüyor. Annesi Roxy Jacenko’nın kızı için hazırladığı gece kulübü konseptli doğum günü partisi de en az fenomen ismin aylık geliri kadar konuşuldu.
“SEÇİMLERİNİ DESTEKLEDİM”
Sosyal medya kullanıcıları Avustralyalı fenomen ismi annesini Roxy Jacenko’yu kızı Pixie Curtis'in doğum günü partisine 40.000 dolar (yaklaşık 724 bin 172 TL) harcadığı için eleştirdi. Kızının seçimlerini desteklediğini dile getiren Jacenko, “2016 yılında meme kanserini yendim. Gerçek şu ki kısa bir süreliğine buradayız ve çocuklarımın ellerinden gelen en iyi fırsatlara sahip olmasını istiyorum. Seçimlerini destekledim” dedi.
Sidney’de gerçekleşen doğum günü partisinde 360 derecelik bir fotoğraf kabini, bir kişisel saç stilisti, profesyonel bir DJ, iki zebra ve yüzlerce havai fişek yer aldı. Oyuncak şirketinin kazancı sayesinde kendisine mükemmel bir doğum günü partisi hazırladığını dile getiren Curtis, “Bütün parayı ben ödedim” diye konuştu.
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