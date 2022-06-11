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Sadece 6 ayda bambaşka birine dönüştü! Görenler tanıyamadı: Diyetler şişmanlatıyordu

11.06.2022 13:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Londra’da yaşayan 43 yaşındaki üç çocuk annesi Rachael Sacerdoti, hayatı boyunca fazla kilolarıyla mücadele etmek zorunda kaldığını dile getirdi. Genlik dönemlerinden beri katı diyetlerle kilo vermek için uğraştığını dile getiren Sacerdoti, beslenme rutinini tamamen değiştirerek 6 ayda 30 kilo vererek bambaşka bir kişiye dönüştü.

İngiltere’nin başkenti Londra’da yaşayn 43 yaşındaki bir kadın fazla kilolarla verdiği mücadelesiyle popüler olmayı başardı. 6 ayda 30 kilo vererek istediği bedene kavuştuğunu dile getiren Rachael Sacerdoti, şimdilerde sosyal medyada sağlık yaşam tüyoları ve egzersiz rutinlerini paylaşan bir fitness fenomenine dönüştü. Kilo verme sürecinde uyguladığı katı diyetlerin aksine sağlıklı beslenme püf noktalarına dikkat etmenin belirleyici olduğunu söyledi. “Diyetler şişmanlatıyordu” diyen Sacerdoti, sağlıklı beslenme sayesinde fazla kilolarından kurtulmayı başardı.

HAYATININ DÖNÜM NOKTASI OLDU

2011 yılında ilk çocuğuna hamile kaldığında gebelik dönemi boyunca “iki kişilik yemek yemek” efsanesine kapıldığını dile getiren Sacerdoti, doğum sonrasında fazla kilolarından kurtulamadığını ifade etti. İlk çocuğunu dünyaya getirdikten sonra sağlık sorunlarının ciddileştiğini anlatan Sacerdoti, katı diyetler yaparak kilo vermeye uğraştığını belirtti.
O dönemde sağlıklı beslenme konusunda yeterince fikri olmadığı için diyetlerin bünyesinde ters etkiler yarattığından söz eden Sacerdoti, 2017 yılında ikinci çocuğuna hamile kaldığında ise sağlığının gittikçe bozulduğundan söz etti.
Çocukları dokuz, sekiz ve beş yaşlarına geldikten sonra Sacerdoti, yeme alışkanlıkları kontrolden çıktığı için kendini perişan halde buldu. Ayağa kalktığında sırtın şiddetli bir ağrı hissediyordu ve kısa mesafe yürüyüşlerde bile nefes nefes kalıyordu. Sağlığından endişe eden ağabeyinin müdahalesi hayatında bir dönüm noktası oldu.
Jam Press’e konuşan Sacerdoti, “Kardeşlerimden biriyle uzun zamandır görüşmüyorduk. Beni gördüğünde ilk tepkisi şaşkınlık oldu. Bana kendimi neden bu kadar bıraktığımı sorduğunda ne cevap vereceğimi bilemedim. Bu ihtiyacım olan uyandırma çağrısıydı. Tamamen kontrolden çıkmış ve kafese kapatılmış, zihinsel ve fiziksel olarak, endişeli ve paniklemiş hissettim.” dedi.
Çocuklarıyla parka gittiğinde bile onlarla kaliteli zaman geçiremediğinden söz eden Sacerdoti, “Çocuklarımla parkta oyun oynayamıyordum. Onları salıncakta sallamak bile nefesimi kesiyordu. Sağlığımın kötüleştiğinin farkındaydım. Dengeli bir diyetin nasıl oluşturulacağı gibi sağlıklı beslenme hakkında gerçekten hiçbir fikrim yoktu. Doğrusunu söylemek gerekirse tam bir şeker bağımlısıydım. Hayatımı değiştiren adımı şekerli gıdaları tüketmeyi bırakarak yaptım” diye konuştu.
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