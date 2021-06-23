Şahsiyet ne zaman yayınlanacak? Şahsiyet hangi kanalda yayınlanacak?

ŞAHSİYET DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Agah Efendi İstanbul Beyoğlu'nda yalnız yaşayan bir adamdır. Alzheimer başlangıcının olduğunu öğrenen Agah Efendi yıkılır. Ancak sonrasında bu hastalığı fırsat olarak görür. Bir süre sonra hiçbir şey hatırlamayacak duruma gelen Agah Efendi, yıllardır üzerinde düşündüğü cinayeti gerçekleştirmeye karar verir.