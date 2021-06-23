Dijital ortamda 17 Mart 2018'de yayınlanan Şahsiyet dizisi televizyonlarda yayınlanacağı öğrenildi. Dizinin sevenleri "Şahsiyet ne zaman yayınlanacak?" , "Şahsiyet hangi kanalda yayınlanacak?" sorularının yanıtını araştırmaya başladı. İşte detaylar...
Şahsiyet hangi kanalda olacak?
Hakan Günday tarafından keleme alınan ve Feza Çaldıran'ın görüntü yönetmenliğini üstlendiği Şahsiyet dizisinin televizyonda yayınlanmasına sayılı günler kaldı.
ŞAHSİYET NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Başrollerini Haluk Bilginer, Hümeyra, Müjde Ar, Cansu Dere, Metin Akdülger, Şebnem Bozoklu, Necip Memili ve Hüseyin Avni Danyal'ın paylaştığı 'Şahsiyet' dizisi 29 Haziran Salı ekranlarda olacak.
ŞAHSİYET HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Show TV'de seyircilerle buluşacak dizinin yayın saati 23.15 olacak.
Dizide canlandırdığı Agah Efendi karakteriyle Haluk Bilginer, 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünün sahibi olmuştur.
ŞAHSİYET DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?
Agah Efendi İstanbul Beyoğlu'nda yalnız yaşayan bir adamdır. Alzheimer başlangıcının olduğunu öğrenen Agah Efendi yıkılır. Ancak sonrasında bu hastalığı fırsat olarak görür. Bir süre sonra hiçbir şey hatırlamayacak duruma gelen Agah Efendi, yıllardır üzerinde düşündüğü cinayeti gerçekleştirmeye karar verir.
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