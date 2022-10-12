Sahte balları yiyerek sağlığınızı riske atmayın! Evde gerçek bal nasıl anlaşılır?

Balın fiyatı giderek artıyor. Bu yüzden insanlar daha uygun fiyatlı balları tercih ediyor. Ancak uygun fiyata alınan ballar kafalarda soru işaretlerine neden oluyor. Kimse aldığı yiyecek konusunda kandırılmak istemiyor. Özellikle son yıllarda artan yiyecek sahtekarlığı ballarda da görülüyor. Sahte balların satılması sağlık için risk oluşturuyor. Sahte ve gerçek balın farkını anlamak için evde uygulanacak kolay testler bulunuyor.
SAHTE BAL NASIL ANLAŞILIR?
AKIŞKANLIK TESTİ
Balı akıttığınızda sürekli uzuyorsa gerçek, kesik kesik akıyorsa sahtedir
SU TESTİ
Bir bardak suya bir çay kaşığı bal ekleyin. Bal su içinde olduğu gibi kalıyorsa gerçek, çözünüyorsa sahtedir
SOĞUK HAVA TESTİ
Bal soğuk havada donuyorsa gerçek, donmuyorsa sahtedir
ŞEKERLENME TESTİ
Gerçek bal şekerlenir, buzdolabında uzun süre bekletilince tereyağ kıvamına gelir; bunlar olmuyorsa bal sahtedir
YAKMA TESTİ
Bal değdirdiğiniz kibriti yaktığınızda yanıyorsa bal saftır ve gerçektir, yanmıyorsa sahtedir
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