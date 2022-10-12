Sahte balları yiyerek sağlığınızı riske atmayın! Evde gerçek bal nasıl anlaşılır?

Balın fiyatı giderek artıyor. Bu yüzden insanlar daha uygun fiyatlı balları tercih ediyor. Ancak uygun fiyata alınan ballar kafalarda soru işaretlerine neden oluyor. Kimse aldığı yiyecek konusunda kandırılmak istemiyor. Özellikle son yıllarda artan yiyecek sahtekarlığı ballarda da görülüyor. Sahte balların satılması sağlık için risk oluşturuyor. Sahte ve gerçek balın farkını anlamak için evde uygulanacak kolay testler bulunuyor.