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  4. Sahte balları yiyerek sağlığınızı riske atmayın! Evde gerçek bal nasıl anlaşılır?

Sahte balları yiyerek sağlığınızı riske atmayın! Evde gerçek bal nasıl anlaşılır?

12.10.2022 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bal kahvaltıların ve sağlıklı atıştırmalıkların olmazsa olmaz lezzetleri arasında bulunuyor. Balın faydaları saymakla bitmiyor. Ancak dışarıdan alınan sahte ballar sağlık için büyük tehlikeler oluşturuyor, paranızı ziyan ediyor. Evde yapacağınız kolay testler ile sahte ve gerçek balın farkını anlayabilirsiniz.

Balın fiyatı giderek artıyor. Bu yüzden insanlar daha uygun fiyatlı balları tercih ediyor. Ancak uygun fiyata alınan ballar kafalarda soru işaretlerine neden oluyor. Kimse aldığı yiyecek konusunda kandırılmak istemiyor. Özellikle son yıllarda artan yiyecek sahtekarlığı ballarda da görülüyor. Sahte balların satılması sağlık için risk oluşturuyor. Sahte ve gerçek balın farkını anlamak için evde uygulanacak kolay testler bulunuyor.

SAHTE BAL NASIL ANLAŞILIR?

AKIŞKANLIK TESTİ

AKIŞKANLIK TESTİ
Balı akıttığınızda sürekli uzuyorsa gerçek, kesik kesik akıyorsa sahtedir

SU TESTİ

SU TESTİ
Bir bardak suya bir çay kaşığı bal ekleyin. Bal su içinde olduğu gibi kalıyorsa gerçek, çözünüyorsa sahtedir

SOĞUK HAVA TESTİ

SOĞUK HAVA TESTİ
Bal soğuk havada donuyorsa gerçek, donmuyorsa sahtedir

ŞEKERLENME TESTİ

ŞEKERLENME TESTİ
Gerçek bal şekerlenir, buzdolabında uzun süre bekletilince tereyağ kıvamına gelir; bunlar olmuyorsa bal sahtedir

YAKMA TESTİ

YAKMA TESTİ
Bal değdirdiğiniz kibriti yaktığınızda yanıyorsa bal saftır ve gerçektir, yanmıyorsa sahtedir
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Anahtar Kelimeler:
bal şeker su kolay risk sahte tat test
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