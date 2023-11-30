Selfie çektiği için sosyal medya fenomeninin kafasına yumruk attı! "Bunu hak etmiştin" diyerek kendisini savundu

Kararın ardından sosyal medyadan yaptığı açıklamasında Murphy, "Bugün nihayet bu yılın şubat ayında maruz kaldığım saldırının hakkını aldım. Söz konusu gecenin eski bir arkadaşla bir restoranda akşam yemeği ve içki içmek için eğlenceli bir sohbet olması gerekiyordu. Ancak bir kişi bana zarar vermek için sosyal medyadan konumumu öğrendi. Bana göre 18 ay, verilen zararın ve bunun beni bugün nasıl etkilediğini ve hâlâ etkilemeye devam ettiğinin karşılığı olamaz." ifadelerini kullandı.