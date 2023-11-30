Selfie çektiği için sosyal medya fenomeninin kafasına yumruk attı! "Bunu hak etmiştin" diyerek kendisini savundu

İrlanda'nın Dublin şehrinde yaşayan sosyal medya fenomeni Charleen Murphy, uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen 24 yaşındaki Craig O'Brien'ın saldırısına uğradı. Irish Examiner'ın haberine göre, 28 yaşındaki kişi Dublin Çevre Ceza Mahkemesi huzuruna çıkan O'Brien, saldırıyı kabul ederken fenomenin bu hak ettiğini söyledi.
Charleen, Instagram hesabında hastanede çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. O'Brien, podcast yayıncısı Charleen'i Instagram'da takip ediyordu ancak bunun dışında ikilinin herhangi bir teması bulunmuyordu.
Yargıç Crowe mahkemeye, ikilinin aralarında herhangi bir geçmişlerinin bulunmadığını belirterek, saldırıyı yersiz olarak nitelendirdi. O'Brien, 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı ve son 9 ayın ise 18 ay süreyle ertelenmesine karar verildi.
Kararın ardından sosyal medyadan yaptığı açıklamasında Murphy, "Bugün nihayet bu yılın şubat ayında maruz kaldığım saldırının hakkını aldım. Söz konusu gecenin eski bir arkadaşla bir restoranda akşam yemeği ve içki içmek için eğlenceli bir sohbet olması gerekiyordu. Ancak bir kişi bana zarar vermek için sosyal medyadan konumumu öğrendi. Bana göre 18 ay, verilen zararın ve bunun beni bugün nasıl etkilediğini ve hâlâ etkilemeye devam ettiğinin karşılığı olamaz." ifadelerini kullandı.