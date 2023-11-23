Selin Ciğerci'nin kazancı hakkında "Ben ikna olmadım!" demişti! Miami'deki evi nasıl aldığını anlatıp şirketlerdeki gelirini açıkladı

Murat Ağırel, Halk TV'deki yayınında Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra'nın kazancına dair açıklamalar yaparak bu isimlerle görüştüğünü söylemişti. Gazeteci açıklamasında "Ben Selin Hanım'a dedim; ben ikna olmadım. Ama bunu Türk yargısı araştıracak..." demişti.

Selin Ciğerci ile yeniden görüşen Ağırel yayında yeni açıklamalar yaparak fenomenin kazancına ve aldığı evlere dair de konuştu.



