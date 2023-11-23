Selin Ciğerci'nin kazancı hakkında "Ben ikna olmadım!" demişti! Miami'deki evi nasıl aldığını anlatıp şirketlerdeki gelirini açıkladı

Murat Ağırel, Halk TV'deki yayınında Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra'nın kazancına dair açıklamalar yaparak bu isimlerle görüştüğünü söylemişti. Gazeteci açıklamasında "Ben Selin Hanım'a dedim; ben ikna olmadım. Ama bunu Türk yargısı araştıracak..." demişti.
Selin Ciğerci ile yeniden görüşen Ağırel yayında yeni açıklamalar yaparak fenomenin kazancına ve aldığı evlere dair de konuştu.
ÖDEDİĞİ VERGİYE KADAR AÇIKLADI
"Miami'de ev aldığı Acarkent'te oturduğu ve kara para akladığı iddiaları vardı. Amerika'daki ev ne kadar? Evraklar burada, vergi levhalarını istedim" diyen Murat Ağırel devamında şunları söyledi:"Selin Ciğerci 'Seve seve gönderirim' diyerek gönderdi. Amerika'daki evi 1900 bin dolara almış. Yüzde 30'unu peşin vermiş gerisini de kredi ile almış. Şirketlerin vergi miktarı nedir dedim? 'O zamanki kur çok farklıydı' dedi. Evi aldığında kur 7 lira imiş."
Murat Ağırel devamında ise şu ifadeleri kullandı:"87 milyon geliri var 2019 itibarıyla bir şirketten. Diğer şirketten 173 milyon geliri var bunlarla birlikte diğer markanın geliriyle birlikte KDV harici 285 milyon gelir elde ettiğini bunun karşılığında devlete 50 milyona yakın vergi ödediğini söylüyor. Araçlarım çok konuşuldu ben onları satıp başka yer aldım diyor."
Murat Ağırel Selin Ciğerci'ye Gökhan Çıra'yı sorduğunda ise "Ben bu beyefendiden ayrıldım onunla ilgili herhangi bir şey konuşmam da doğru olmaz ama böyle bir şey yaptığına da inanmıyorum" yanıtını aldı.
Timur Soykan ise bu açıklamalara inanmadığı söyleyerek "Mümkün değil" dedi.