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  4. Özgür Özel ilk kez anlattı: Kardeşim Adalet Yürüyüşü'nden beri işsiz

Özgür Özel ilk kez anlattı: Kardeşim Adalet Yürüyüşü'nden beri işsiz

28.04.2024 14:07
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel kardeşi ile ilgili gündem yaratan bir açıklama yaptı. CHP lideri kardeşi Barış Özel'in çalıştığı bankadan Adalet Yürüyüşü için izin istemesinden beri işsiz olduğunu belirtti. Özel, "Asla abisi ana muhalefet lideri diye kayırılmaz" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel ilk kez anlattı: Kardeşim Adalet Yürüyüşü'nden beri işsiz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün Manisa'ya gerçekleştirdiği ziyarette Yunus Emre Belediyesi'ni ziyaret etti. Özel burada yaptığı konuşmada kardeşinin işsiz olduğunu açıkladı.

Kardeşi Barış Özel'in çalıştığı bankadan Adalet Yürüyüşü için izin istediğini ama bankanın izin vermediğini söyleyen Özel şu ifadeleri kullandı:

"Bizim ailelerimiz, dedelerimiz, yoksulluk görmüş büyüklerimiz memuriyetten gelen, emekli maaşıyla geçinen insanlar. Buradan söylüyorum; kardeşim Barış Özel, Adalet Yürüyüşünden beri işsiz. Çalıştığı bankadan Adalet Yürüyüşü için izin istedi 60 gün izni olduğu halde izin vermediler. Kendi adalet yürüyüşünü başlattı, işi bıraktı. Onu yaptığı için Adalet Yürüyüşü'nden beri işsiz. Ama bilmez miyiz? İstanbul belediyesinde işe koyalım. Ankara belediyesinde işe koyalım. Sonra EYT çıktı, emekli oldu hâlâ işsiz. İş bulursa kendi bulur. Ama asla ve asla abisi ana muhalefet lideri diye asla kayırılmaz.

“AİLELERİMİZİN BUNA İHTİYACI YOK”

Ne Semih Balaban'ın, ne Ferdi Zeyrek'i, ne Özgür Özer'in, ne herhangi bir belediye başkanımızın buna ihtiyacı yok. Ailelerimizin buna ihtiyacı yok. Biz Türkiye'ye örnek olacağız. Bu ülkede nelerin olduğunu, nasıl yönetildiğini, nasıl yandaşların kayrıldığını hep birlikte yaşadık. Biz şimdi bizim yandaşlarımızın kayrılması için bu belediyeyi devir teslim almadık. Bir devri bitirmek yeni bir devir açmak için geldik. İktidar olduğumuzda da Avrupa Sosyal Demokratlar'ın mütevaziliğinde olacak. Bunu da şimdiden başlatacağız."
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel CHP işsiz kardeş
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