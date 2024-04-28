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ABD'de pandemi paniği! Bilim insanlarının eli kolu bağlı... İlk vaka görüldü: 'Çok geç olabilir...'

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
28.04.2024 11:23
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ABD'deki süt inekleri arasında ilk kez 25 Mart'ta bildirilen H5N1 kuş gribi salgını şu anda sekiz eyalette en az 33 sürüye yayıldı. Geçtiğimiz hafta, piyasada satılan sütlerde virüsün genetik kanıtı ortaya çıktı. Federal yetkililer süt tedarikinin güvenli olduğunu söylese de bu son gelişme, salgının gerçekte ne kadar yaygın olduğuna dair rahatsız edici soruları gündeme getiriyor. Bilim insanları konuyla ilgili 'ellerinin kollarının bağlı' olduğunu ifade ederken, virüs bir insana bulaştı bile..

ABD'de pandemi paniği! Bilim insanlarının eli kolu bağlı... İlk vaka görüldü: 'Çok geç olabilir...'

Şu ana kadar onaylanmış tek bir insan vakası var. Başkan Biden'ın koronavirüs danışma kurulunda görev yapan H5N1 virüsü uzmanı Rick Bright, bunun çok önemli bir an olduğunu söyledi. "H5N1'li 1 kişi ile 10 kişi arasında ince bir çizgi var" dedi. Bright ayrıca "10'uncu kişiyi tespit ettiğimizde, muhtemelen kontrol altına almak için çok geçtir." sözlerini kullandı.

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SALGIN ŞUBAT AYINDAN BU YANA OLABİLİR

New York Times'ta yer alan habere göre, Teksas tarımdan sorumlu komisyon üyesi Sid Miller, salgının en az Şubat ayına dayandığından kuvvetle şüphelendiğini söyledi. Miller, Texas Panhandle'daki sürülerin yüzde 40'ının enfekte olabileceğini ifade etti.

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'YETKİLİLER HİÇBİR ŞEY BİLMİYOR' İDDİASI

ABD Başkanı Joe Biden'ın corona virüsü danışma kurulunda görev alan bilim insanı Dr. Bright, konuyla ilgili şu ifadeleri dile getirdi:

"Sığır çiftçileri ve sürüleri için halihazırda yıkıcı bir kriz olan H5N1 salgını, büyük bir trajediye dönüşme potansiyeli taşıyor. Ancak son iki haftayı ulusumuzun halk sağlığı yetkililerinden yanıt almaya çalışarak geçirdiğim için, olup bitenler hakkında ne kadar az şey bildiklerini ve bildiklerinin ne kadar azının zamanında paylaşıldığını görünce şok oldum.

Sürüler arasında enfeksiyon tam olarak nasıl bulaşıyor? Amerika Birleşik Devletleri Tarım Bakanlığı, Gıda ve İlaç İdaresi ve Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri bu sorunu çözmek için çalıştıklarını söylüyor.

Pek çok yetkiliye göre, enfekte ineklerin sütündeki virüs yükü yüksek; bu durum, hastalığın sağım makinelerinden veya sağım odaları tazyikli suyla yıkanırken aerosol spreylerden yayılma olasılığını artırıyor. Bir diğer olası yol da ineklerin yemidir; zira ABD'nin çiftçilerin ucuz bir ek protein kaynağı olarak kümes hayvanlarının yatak malzemelerinden arta kalanlarını (tüy, dışkı, dökülen tohumlar) süt ve besi sığırlarına beslemesine izin vermesi oldukça iğrenç bir gerçektir.

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SÜTÜ İÇEN KEDİLER ÖLDÜ

Dr. Bright, New York Times'a verdiği demeçte, "özellikle enfekte süt tüketen kedilerde yakın zamanda ortaya çıkan enfeksiyonlar ve ölümler göz önüne alındığında, bunun büyük bir endişe kaynağı olduğunu" ifadelerini kullandı.

"ÇOK GEÇ OLABİLİR..."

ABD Tarım Bakanlığı'nın hastalanan hayvanların gen dizilimlerini ve diğer verilerini zamanında paylaşmadığı da açıklanırken, paylaşılan verilerin de çok farklı bir formatta olmasının bilim insanlarının elini kolunu bağladığı açıklandı. New York Times'ın haberinde ABD'nin önde gelen kurumlarından Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) hastanelerin acil servislerindeki verileri izlediği belirtilirken, gözle görülür bir artış yaşanması durumunda çok geç kalınabileceği de aktarıldı. New York Times'a konuşan CDC yetkilileri şu ana kadar 23 kişinin hastalık testi olduğunu da söyledi.

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