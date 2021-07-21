Sen Çal Kapımı neden yok, final mi oldu? Sen Çal Kapımı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

FOX TV'de yayılan sevilen romantik komedi dizisi Sen Çal Kapımı bu hafta yayın akışında yer almadı. İlgiyle izlenen dizinin takipçileri yeni bölümün neden yayınlanmadığını ve ne zaman ekrana geleceğini sorgulamaya başladı. Peki Sen Çal Kapımı neden yok, yeni bölüm ne zaman?

Sen Çal Kapımı neden yok?

MF yapım imzalı ve 8 Temmuz 2020 tarihinden bu yana yayınlanan romantik komedi türündeki sevilen dizi Sen Çal Kapımı yeni bölümü bu hafta yayın akışında yer almadı.

Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in başrolünde yer aldığı ilgiyle takip edilen dizinin izleyicileri yeni bölümün neden yayınlanmadığını merak ediyor.

Neden yayınlanmıyor? Geçtiğimiz haftalarda sezon finali veren ve sonrasında yeni sezonuyla yayınlanmaya devam eden dizinin yeni bölümü bu hafta Kurban bayramı nedeniyle ekranlarda olmayacak.