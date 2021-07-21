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Sen Çal Kapımı neden yok, final mi oldu? Sen Çal Kapımı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

21.07.2021 00:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FOX TV'de ekranlara gelen Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in başrollerinde yer aldığı Sen Çal Kapımı dizisinin yeni bölümü bu hafta yayın akışında yer almadı. Sevilen dizinin takipçileri dizinin neden yayınlanmadığını merak ediyor. Peki Sen Çal Kapımı neden yok? Sen Çal Kapımı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte merak edilenler...

FOX TV'de yayılan sevilen romantik komedi dizisi Sen Çal Kapımı bu hafta yayın akışında yer almadı. İlgiyle izlenen dizinin takipçileri yeni bölümün neden yayınlanmadığını ve ne zaman ekrana geleceğini sorgulamaya başladı. Peki Sen Çal Kapımı neden yok, yeni bölüm ne zaman?

Sen Çal Kapımı neden yok?

MF yapım imzalı ve 8 Temmuz 2020 tarihinden bu yana yayınlanan romantik komedi türündeki sevilen dizi Sen Çal Kapımı yeni bölümü bu hafta yayın akışında yer almadı.
Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in başrolünde yer aldığı ilgiyle takip edilen dizinin izleyicileri yeni bölümün neden yayınlanmadığını merak ediyor.

Neden yayınlanmıyor?

Neden yayınlanmıyor?
Geçtiğimiz haftalarda sezon finali veren ve sonrasında yeni sezonuyla yayınlanmaya devam eden dizinin yeni bölümü bu hafta Kurban bayramı nedeniyle ekranlarda olmayacak.

Yeni bölüm ne zaman?

Yeni bölüm ne zaman?
Yüksek izlenme oranlarıyla bilinen dizinin yeni bölümünün 28 Temmuz 2021 Çarşamba akşamı FOX TV'de ekranlara gelmesi bekleniyor.
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Anahtar Kelimeler:
FOX Sen Çal Kapımı dizisi
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