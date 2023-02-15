Şenol Güneş'ten N'Koudou için 'fesih' talebi! Yeni adresi bile belli...

Beşiktaş'ta transfer hareketliliği hız kesmeden devam ederken, kadroya katılacak isimler kadar takımdan ayrılması gündemde olan bazı isimler de konuşulmaya devam ediyor. Siyah-Beyazlı ekipte Josef de Souza'nın takımdan ayrılması beklenirken, bu isimlere bir yenisi daha eklendi.
İddiaya göre; Siyah-Beyazlı ekibin 2019/20 sezonunda İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'dan 4.50 milyon Euro karşılığında bonservisinin yarısını aldığı 28 yaşındaki Georges-Kevin N'Koudou ile yolların ayrılması oldukça yakın.
Siyah-beyazlı yönetim, Tottenham'dan 4,5 milyon euro karşılığında bonservisinin %50'si satın alınan 28 yaşındaki Kamerunlu futbolcu ile fesih görüşmelerine başlanırken, büyük oranda mutabakat sağlandı.
Bu fesih kararındaki en önemli etken olarak ise Şenol Güneş olduğu öğrenildi. Tecrübeli hocanın Kamerun asıllı Fransız oyuncunun performansından memnun olmadığı ve gönderilmesi yönünde talimat verdiği gelen bilgiler arasında.
Öte yandan Vincenzo Montella yönetimindeki Adana Demirspor, Beşiktaş ile yollarını ayıracak olan Georges-Kevin N'Koudou'ya talip oldu. Ayrılığın resmileşmesinin ardından, Adana Demirspor Yönetimi, N'Koudou ile masaya oturacağı öne sürüldü.