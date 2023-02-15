Şenol Güneş'ten N'Koudou için 'fesih' talebi! Yeni adresi bile belli...

Beşiktaş'ta transfer hareketliliği hız kesmeden devam ederken, kadroya katılacak isimler kadar takımdan ayrılması gündemde olan bazı isimler de konuşulmaya devam ediyor. Siyah-Beyazlı ekipte Josef de Souza'nın takımdan ayrılması beklenirken, bu isimlere bir yenisi daha eklendi.