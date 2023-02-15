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Şenol Güneş'ten N'Koudou için 'fesih' talebi! Yeni adresi bile belli...

15.02.2023 18:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son günlerde transferde hareketli günler geçiren Beşiktaş'ta, Şenol Güneş'ten 2019/20 sonunda kadroya katılan Kevin N'Koudou için beklenmedik bir karar geldi. Şenol Güneş'in Fransız oyuncu için 'fesih' talimatı vermesi sonrası görüşmeler başladı. İşte detaylar...

Georges-Kevin N'Koudou

Georges-Kevin N'Koudou

KMR Kamerun
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
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Beşiktaş'ta transfer hareketliliği hız kesmeden devam ederken, kadroya katılacak isimler kadar takımdan ayrılması gündemde olan bazı isimler de konuşulmaya devam ediyor. Siyah-Beyazlı ekipte Josef de Souza'nın takımdan ayrılması beklenirken, bu isimlere bir yenisi daha eklendi.

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AYRILIK YAKIN 

AYRILIK YAKIN 

İddiaya göre; Siyah-Beyazlı ekibin 2019/20 sezonunda İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'dan 4.50 milyon Euro karşılığında bonservisinin yarısını aldığı 28 yaşındaki Georges-Kevin N'Koudou ile yolların ayrılması oldukça yakın.

FESİH GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI 

FESİH GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI 

Siyah-beyazlı yönetim, Tottenham'dan 4,5 milyon euro karşılığında bonservisinin %50'si satın alınan 28 yaşındaki Kamerunlu futbolcu ile fesih görüşmelerine başlanırken, büyük oranda mutabakat sağlandı.

TALİMATI ŞENOL GÜNEŞ VERDİ 

TALİMATI ŞENOL GÜNEŞ VERDİ 

Bu fesih kararındaki en önemli etken olarak ise Şenol Güneş olduğu öğrenildi. Tecrübeli hocanın Kamerun asıllı Fransız oyuncunun performansından memnun olmadığı ve gönderilmesi yönünde talimat verdiği gelen bilgiler arasında.

ADANA DEMİRSPOR'DAN TEKLİF 

ADANA DEMİRSPOR'DAN TEKLİF 

Öte yandan Vincenzo Montella yönetimindeki Adana Demirspor, Beşiktaş ile yollarını ayıracak olan Georges-Kevin N'Koudou'ya talip oldu. Ayrılığın resmileşmesinin ardından, Adana Demirspor Yönetimi, N'Koudou ile masaya oturacağı öne sürüldü.

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