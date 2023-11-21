Mynet Trend

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Trend Haber
    4. Seri tecavüzden yargılanan eski yetişkin film yıldızı Ron Jeremy, kötüleşen sağlık durumu nedeniyle hapishaneden çıkartıldı

    Seri tecavüzden yargılanan eski yetişkin film yıldızı Ron Jeremy, kötüleşen sağlık durumu nedeniyle hapishaneden çıkartıldı

    21.11.2023 11:34 | Son Güncelleme:
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Gerçek adı Ronald Jeremy Hyatt olan 69 yaşındaki eski yetişkin film yıldızı Ron Jeremy, hakkında 2020 yılında tecavüz ve cinsel saldırı suçları kapsamında dava açılmıştı. Yaşları 15 ila 51 arasında değişen 21 kişinin cinsel saldırıya uğradığının iddia edilmesine rağmen Ron Jeremy, suçlamaları reddetmişti. Sağlık durumu kötüleşen Ron Jeremy'nin hapishaneden çıkarılarak 24 saat tıbbi bakım alması için özel bir konuta yerleştirildiği belirtildi.

    Gerçek adı Ronald Jeremy Hyatt olan 69 yaşındaki eski yetişkin film yıldızı Ron Jeremy, zihinsel ve fiziksel durumunun hızla kötüleşmesi üzerine 2020 yılında tutuklanarak konulduğu cezavinden çıkartıldı. ABD medyasında yer alan haberlere göre Jeremy'nin savunma avukatı Stuart Goldfarb mahkemeye yaptığı açıklamada Jeremy'in kendisini tanıyamayacak durumda olduğunu belirtti. Jeremy'in mahkemeye çıkamayacak durumda olduğunu belirlenmesi üzerine Hakim George Lomeli yargılamayı askıya alma kararı verdi.

    İlginizi Çekebilir

    Düğünden 3 gün sonra ihaneti ortaya çıktı! Kayınvalidesiyle...

    Düğünden 3 gün sonra ihaneti ortaya çıktı! Kayınvalidesiyle...

     Tren istasyonun ortasında cinsel ilişkiye giren çifti ifşa etti

    Tren istasyonun ortasında cinsel ilişkiye giren çifti ifşa etti

     Sokak ortasında üçlü ilişki skandalı! Sosyal medyada yayılınca...

    Sokak ortasında üçlü ilişki skandalı! Sosyal medyada yayılınca...

     Önyargıları protesto etti! İstasyonda göğüslerini gösterdi

    Önyargıları protesto etti! İstasyonda göğüslerini gösterdi

     Bebeğini doğurup hemen hamile kaldı! "İrlandalı ikizler" deniliyormuş...

    Bebeğini doğurup hemen hamile kaldı! "İrlandalı ikizler" deniliyormuş...

    Günün Trend Haberleri

    AVUKATINI BİLE TANIYAMADI

    1996 yılından 2020 yılına kadar 23 farklı kadının iddialarına dayanarak Jeremy aleyhine otuz dört suç duyurusu yapıldı. 2020 yılında cinsel saldırı suçuyla tutuklanan Ron Jeremy'in avukatı Stuart Goldfarb, "Az önce onun tutulduğu hücredeydim, dikkatini çekmeye çalıştım ancak başarılı olamadım" dedi.Kim olduğumu anlayamadı ve ne ben ne de mübaşir onu buraya gelmesi için tekerlekli sandalyeye oturmaya ikna edebildik. Bu şartlar altında buraya gelmeye zorlanmaması gerektiğini düşünüyorum" savunmasıyla ünlü ismin sağlık durumuna dikkat çekti.
    Jeremy'nin 19 Nisan'da ceza mahkemesine dönmesi planlanırken dava şimdilik akıl sağlığı mahkemesine sevk edildi ve duruşma 1 Nisan'da yapılacak.
    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Anahtar Kelimeler:
    Pornografik film oyuncusu
    En Çok Okunan Trend Haberler
    Tüm gözler Devlet Bahçeli'deydi! Merakla beklenen açıklama geldi

    Tüm gözler Devlet Bahçeli'deydi! Merakla beklenen açıklama geldi

    İYİ Parti'de kazan kaynıyor! Çok konuşulacak 'taciz' ve 'cinsel istismar' iddiası!

    İYİ Parti'de kazan kaynıyor! Çok konuşulacak 'taciz' ve 'cinsel istismar' iddiası!

    3 yaşındaki çocuk 2 yaşındaki kardeşini öldürdü

    3 yaşındaki çocuk 2 yaşındaki kardeşini öldürdü

    Oğluna gelin olarak öyle bir isim seçti ki...

    Oğluna gelin olarak öyle bir isim seçti ki...

    Mucizevi kurtuluş! Ölüme dakikalar kala kurtarıldı

    Mucizevi kurtuluş! Ölüme dakikalar kala kurtarıldı

    "Vegas'ta olan Vegas'ta kalır" demedi! Minisiyle olay pozlar

    "Vegas'ta olan Vegas'ta kalır" demedi! Minisiyle olay pozlar

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Mucizevi kurtuluş! Ölüme dakikalar kala kurtarıldı

    Mucizevi kurtuluş! Ölüme dakikalar kala kurtarıldı

    Hakiki deri Camper ayakkabı indirime girdi! Hem tarz hem rahat

    Hakiki deri Camper ayakkabı indirime girdi! Hem tarz hem rahat

    Oğluna gelin olarak öyle bir isim seçti ki...

    Oğluna gelin olarak öyle bir isim seçti ki...

    Dijital bebek telsizi her şeyi ele verdi! Yatağın altından çıktı

    Dijital bebek telsizi her şeyi ele verdi! Yatağın altından çıktı

    Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Kışınızı güzelleştirecek Stanley termos indirimde

    Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Kışınızı güzelleştirecek Stanley termos indirimde

    En Çok Aranan Haberler

    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.