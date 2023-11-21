Seri tecavüzden yargılanan eski yetişkin film yıldızı Ron Jeremy, kötüleşen sağlık durumu nedeniyle hapishaneden çıkartıldı

Gerçek adı Ronald Jeremy Hyatt olan 69 yaşındaki eski yetişkin film yıldızı Ron Jeremy, zihinsel ve fiziksel durumunun hızla kötüleşmesi üzerine 2020 yılında tutuklanarak konulduğu cezavinden çıkartıldı. ABD medyasında yer alan haberlere göre Jeremy'nin savunma avukatı Stuart Goldfarb mahkemeye yaptığı açıklamada Jeremy'in kendisini tanıyamayacak durumda olduğunu belirtti. Jeremy'in mahkemeye çıkamayacak durumda olduğunu belirlenmesi üzerine Hakim George Lomeli yargılamayı askıya alma kararı verdi.

1996 yılından 2020 yılına kadar 23 farklı kadının iddialarına dayanarak Jeremy aleyhine otuz dört suç duyurusu yapıldı. 2020 yılında cinsel saldırı suçuyla tutuklanan Ron Jeremy'in avukatı Stuart Goldfarb, "Az önce onun tutulduğu hücredeydim, dikkatini çekmeye çalıştım ancak başarılı olamadım" dedi.Kim olduğumu anlayamadı ve ne ben ne de mübaşir onu buraya gelmesi için tekerlekli sandalyeye oturmaya ikna edebildik. Bu şartlar altında buraya gelmeye zorlanmaması gerektiğini düşünüyorum" savunmasıyla ünlü ismin sağlık durumuna dikkat çekti.