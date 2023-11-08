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    4. Sosyal medya fenomeni Cris Galera önyargıları durdurmak istediğini söyledi! Bir anda tren istasyonunun ortasında göğüslerini gösterdi

    Sosyal medya fenomeni Cris Galera önyargıları durdurmak istediğini söyledi! Bir anda tren istasyonunun ortasında göğüslerini gösterdi

    08.11.2023 14:01 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medyadan yaptığı birbirinden cesur paylaşımları sayesinde kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekerek dünya geneline yayılan geniş bir hayran kitlesine ulaşan Cris Galera yine rahat durmadı. Sosyal medya fenomenlerine karşı önyargıyı protesto etmek isteyen Galera bir anda tren istasyonun ortasında göğüslerini gösterdi. O anları sosyal medyadan paylaşan fenomen isim gündem yarattı.

    Geçtiğimiz yıllarda erkeklere daha fazla güvenmediğini söyleyerek bir kilisede gerçekleşen törenle kendisiyle evlenen Cris Galera ilginç eylemlerine bir yenisini daha ekledi. Fenomen isim bu kez sosyal medya fenomenleri için oluşturulan önyargıları yıkmak adına ilginç bir eyleme imza attı. Galera, New York'taki bir metro istasyonuna gelerek herkesin içinde tulumunun üst kısmını aşağıya indirerek eylem yaptı.

    SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞMAYI İHMAL ETMEDİ

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    Fenomen isim eylemini sosyal medyadan yaptığı paylaşımla göstermeyi ihmal etmedi. Cris Galera, New York'taki bir Brooklyn istasyonunda fenomenlere karşı oluşturulan önyargılara meydan okuyan Galera göğüslerini göstererek, "Bu benim vücudum ve ona ne istersem onu gösteririm, ancak bu saçma sapan şeyler okumam veya dinlemem gerektiği anlamına gelmez" dedi.

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    sosyal medya

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