Sosyal medya fenomeni Cris Galera önyargıları durdurmak istediğini söyledi! Bir anda tren istasyonunun ortasında göğüslerini gösterdi

Geçtiğimiz yıllarda erkeklere daha fazla güvenmediğini söyleyerek bir kilisede gerçekleşen törenle kendisiyle evlenen Cris Galera ilginç eylemlerine bir yenisini daha ekledi. Fenomen isim bu kez sosyal medya fenomenleri için oluşturulan önyargıları yıkmak adına ilginç bir eyleme imza attı. Galera, New York'taki bir metro istasyonuna gelerek herkesin içinde tulumunun üst kısmını aşağıya indirerek eylem yaptı.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞMAYI İHMAL ETMEDİ

Fenomen isim eylemini sosyal medyadan yaptığı paylaşımla göstermeyi ihmal etmedi. Cris Galera, New York'taki bir Brooklyn istasyonunda fenomenlere karşı oluşturulan önyargılara meydan okuyan Galera göğüslerini göstererek, "Bu benim vücudum ve ona ne istersem onu gösteririm, ancak bu saçma sapan şeyler okumam veya dinlemem gerektiği anlamına gelmez" dedi.