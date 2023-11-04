İlk bebeğini doğurduktan 6 hafta sonra yeniden hamile kaldı! "İrlandalı ikizler" itirafı tepkilerin odağına yerleşti

Carly Dekort sosyal medyadan yaptığı paylaşımda hamilelik sürecine ait görüntüler paylaşarak bebeğini kucağına almanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Yakında üç çocuk annesi olacak olan kadın yeni doğum yapmasına rağmen 6 hafta sonra yeniden hamile kaldığını itiraf etti. Doktorların yıllar öncesinde hamile kalmasının tıbbi olarak mümkün olmadığını dile getiren Dekort, "İrlandalı ikizler deniliyormuş. Sonsuza kadar hamileymişim gibi geliyor. Yeniden hamile olmak mükemmel bir heyecan" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADAN OLUMSUZ YORUM ALDI

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Dekort'u doğum kontrolü konusunda uyarmayı seçerek yeni bir bebek için erken olduğunu belirtti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Doktorlarınız kadınlarla doğum sonrası doğum kontrolünü tartışmıyor mu?" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten biraz daha bekleyemediniz mi?" yorumunu yaptı.