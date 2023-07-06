Trenden iner inmez karşılaştığı manzaraya inanamadı! Tren istasyonun ortasında cinsel ilişkiye giren çifti böyle görüntüledi

Marie Lumiere isimli bir kadın Londra'dan Birmingham New Street istasyonuna trenle gittikten sonra istasyonda ilginç bir olay yaşadı. Şehir merkezine doğru giden yolu takip ettiği sırada tren istasyonunun içinde çevresindekilere aldırış etmeden cinsel ilişkiye giren bir çifti gören kadın o anları cep telefonuyla kaydederek TikTok’tan ifşa etti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

Sosyal medyada kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaşan görüntülerde Lumiere, “Not: Birmingham New Street'te trenden yeni indiniz" diye yazdı.

TikTok paylaşımında tren istasyonundaki bir sütunun arkasında yakınlaşan bir kadın ve erkeğin görüntülerini şaşkınlık içinde takip eden Lumiere’nin gönderisi sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başardı.