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  4. Trenden iner inmez karşılaştığı manzaraya inanamadı! Tren istasyonun ortasında cinsel ilişkiye giren çifti böyle görüntüledi

Trenden iner inmez karşılaştığı manzaraya inanamadı! Tren istasyonun ortasında cinsel ilişkiye giren çifti böyle görüntüledi

06.07.2023 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marie Lumiere isimli bir kadın Birmingham’e giden bir trenden indikten sonra istasyonda hayatının en büyük şaşkınlıklarından birini yaşadı. Lumiere istasyonun ortasında cinsel ilişkiye giren bir çifti görüntüleyerek o anları sosyal medya hesabından ifşa etti.

Trenden iner inmez karşılaştığı manzaraya inanamadı! Tren istasyonun ortasında cinsel ilişkiye giren çifti böyle görüntüledi

Marie Lumiere isimli bir kadın Londra'dan Birmingham New Street istasyonuna trenle gittikten sonra istasyonda ilginç bir olay yaşadı. Şehir merkezine doğru giden yolu takip ettiği sırada tren istasyonunun içinde çevresindekilere aldırış etmeden cinsel ilişkiye giren bir çifti gören kadın o anları cep telefonuyla kaydederek TikTok’tan ifşa etti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

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Sosyal medyada kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaşan görüntülerde Lumiere, “Not: Birmingham New Street'te trenden yeni indiniz" diye yazdı.

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TikTok paylaşımında tren istasyonundaki bir sütunun arkasında yakınlaşan bir kadın ve erkeğin görüntülerini şaşkınlık içinde takip eden Lumiere’nin gönderisi sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başardı.

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