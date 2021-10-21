Sex Education’dan You'ya... En erotik 5 dizi belli oldu

Online yetişkin mağazası Romantix'teki seks uzmanları, dizilerin şehvetli sahneleri için aylık arama hacmini kullanarak her bir dizi hakkında veri topladı.
Yapılan puanlamalar sonrası en seksi 5 dizi ortaya çıktı. Netflix’in popüler dizisi Sex Education liste başı oldu.
İŞTE LİSTENİN ÖNE ÇIKANLARI
Sex Education
100 puan üzerinden değerlendirilen diziler arasında Sex Education 95 puan alarak birinci oldu.
Bridgerton
İkinci sırada 75 puanla müstehcen sahneleriyle gündem olan Bridgerton vardı.
Elite
Netflix'in İspanyol yapımı Elite ise 74 puanla üçüncü sırada yer aldı.
You
3. sezonu gündemde olan You da bu erotik yapımlar arasında yerini aldı.
Normal People
Sally Rooney'nin Normal People kitabından uyarlama olan Normal İnsanlar ise listede 5. sırada yer aldı.
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