MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Sex Education’dan You'ya... En erotik 5 dizi belli oldu

Sex Education’dan You'ya... En erotik 5 dizi belli oldu

21.10.2021 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erotik sahneleriyle ve konularıyla zaman zaman gündeme gelen yabancı diziler arasında oylama yapıldı. Oylamada seks sahneleriyle gündem olan 5 dizi belli oldu.

Online yetişkin mağazası Romantix'teki seks uzmanları, dizilerin şehvetli sahneleri için aylık arama hacmini kullanarak her bir dizi hakkında veri topladı.

Yapılan puanlamalar sonrası en seksi 5 dizi ortaya çıktı. Netflix’in popüler dizisi Sex Education liste başı oldu.

İŞTE LİSTENİN ÖNE ÇIKANLARI

Sex Education

Sex Education
100 puan üzerinden değerlendirilen diziler arasında Sex Education 95 puan alarak birinci oldu.

Bridgerton

Bridgerton
İkinci sırada 75 puanla müstehcen sahneleriyle gündem olan Bridgerton vardı.

Elite

Elite
Netflix'in İspanyol yapımı Elite ise 74 puanla üçüncü sırada yer aldı.

You

You
3. sezonu gündemde olan You da bu erotik yapımlar arasında yerini aldı.

Normal People

Normal People
Sally Rooney'nin Normal People kitabından uyarlama olan Normal İnsanlar ise listede 5. sırada yer aldı.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Netflix Normal People dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Çarpıcı "Yeni harekât" açıklaması: Şehit haberleri gelebilir

Çarpıcı "Yeni harekât" açıklaması: Şehit haberleri gelebilir

Merkez Bankası ekim ayı faiz kararını açıkladı!

Merkez Bankası ekim ayı faiz kararını açıkladı!

Erdoğan noktayı koydu: Öyle veya böyle alacağız

Erdoğan noktayı koydu: Öyle veya böyle alacağız

40 dakikalık mesafeyi 10 dakikaya indirdi

40 dakikalık mesafeyi 10 dakikaya indirdi

Merkez Bankasının faiz kararı sonrası dolar ne kadar oldu?

Merkez Bankasının faiz kararı sonrası dolar ne kadar oldu?

Elon Musk'ın yeni coin paylaşımı!

Elon Musk'ın yeni coin paylaşımı!

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Bir günlük kazancı şoke etti

Bir günlük kazancı şoke etti

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

56 yaşındaki eski mankenden çırılçıplak poz

56 yaşındaki eski mankenden çırılçıplak poz

Acun'un Hamdi'si bakın kim çıktı!

Acun'un Hamdi'si bakın kim çıktı!

Kavganın sebebi ortaya çıktı! "Cumhurbaşkanı'nın berberiyim! Ben bu sokağın sahibiyim" demişti

Kavganın sebebi ortaya çıktı! "Cumhurbaşkanı'nın berberiyim! Ben bu sokağın sahibiyim" demişti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.