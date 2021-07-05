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Sex/Life dizisi fanları çıplak fotoğrafta büyük hatayı buldu

05.07.2021 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Netflix'in yayınlandığı günden beri gündemde olan dizisi Sex/Life'ta bir hata bulundu. Adam Demos'un çıplak vücudunu gören fanlar hatayı ortaya çıkardı.

Netflix'in erotizm dozu yüksek dizisi Sex/Life her karesiyle gündem olmaya devam ediyor.

BB Easton’ın 2016 yılında yayımlanan, kendi yaşamından parçaları anlattığı 44 Chapters About 4 Men adlı kitabından uyarlanan Sex/Life dizisinin fanları dizide hata buldu. Adam Demos'un çıplak duş aldığı sahneyi görenler hatayı hemen fark etti.

Ekran Alıntısı

Duş sahnesinde Adam'ın canlandırdığı Brad, ekranda dövmesiz fiziğiyle görüntüleniyor. Ancak ilerleyen seks sahnelerinde ise Adam Demos'un soyunmasıyla kasıklarındaki dövme ortaya çıkıyor.

Üstelik ilişkiden sekiz yıl sonra, Brad, FaceTime'da Billie'ye olan bitmeyen aşkını ilan ederken dövmeyi ilişkilerinin bir hatırlatıcısı olarak sakladığını açıklaması da biliniyor.

Bu hata sosyal medyada fanlar tarafından gündem oldu. Şimdi hayranları çıplak fotoğrafın mı yoksa dövmeli fotoğrafın mı gerçek olup olmadığını tartışıyor.

SEX/LIFE HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

BB Easton’ın 2016 yılında yayımladığı; günlük tarzında yazılan, Easton’ın kocası Ken ile tanışmadan önce “dövmeli kötü çocuklar” olarak tanımladığı dört kişiyle yaşadığı fırtınalı, seksi ve özgür hayatını anlattığı 44 Chapters About 4 Men adlı kitabından diziye uyarlandı.
Dizi ve kitap başlangıçta aynı temel konulara değinse de ilerleyen bölümlerde yollarını ayırarak bağımsız bir şekilde ilerliyor.

SEX/LIFE KONUSU

SEX/LIFE KONUSU
Evli ve iki çocuk sahibi olan Billie, ikinci çocuğunu doğurduktan sonra evliliğinde cinsel sorunlar başlar ve kendini sorgulamaya başlamasıyla geçmişteki kendini arar. Yakışıklı ve seksi eski erkek arkadaşı Brad ile yaşadıklarını günlük tutmaya başlar.
Hem geçmişi hatırlar hem de geçmiş yaşamını arzular; daha özgür ve daha tutkulu olduğu zamanlardaki cinsel arzularının peşinden giderek Brad ile yeniden görüşür.
Kendisi ve yaşadığı hayat arasında sıkışıp kalan Billie’ye The L Word, Bullet to the Head, Person of Interst gibi yapımlarla tanınan Sarah Shahi hayat veriyor. Oyuncu kadrosunda Shahi’ye Mike Vogel, Adam Demos ve Margaret Odette, Jonathan Sadowski, Li Jun Li gibi isimler eşlik ediyor.
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Anahtar Kelimeler:
Netflix
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