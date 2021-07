Sex/Life dizisi fanları çıplak fotoğrafta büyük hatayı buldu

Kendisi ve yaşadığı hayat arasında sıkışıp kalan Billie’ye The L Word, Bullet to the Head, Person of Interst gibi yapımlarla tanınan Sarah Shahi hayat veriyor. Oyuncu kadrosunda Shahi’ye Mike Vogel, Adam Demos ve Margaret Odette, Jonathan Sadowski, Li Jun Li gibi isimler eşlik ediyor.