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Canlı yayında gerginlik! Tansiyon yükselince bir anda ayağa fırladı

Şahin Alp Şahin Alp Mynet Haber / İçerik Editörü
28.04.2024 12:20
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CHP İstanbul Milletvekili Doç. Dr. Yunus Emre ile Star Gazetesi yazarı Resul Tosun arasında canlı yayında tansiyon yükseldi. El değiştiren belediyeler üzerinden yaşanan tartışma sırasında ipler bir anda gerildi. Tosun ayağa kalkarak tepkisini dile getirdi. Emre ise sert bir dille tepki gösterdi. İşte o anlar...

Canlı yayında gerginlik! Tansiyon yükselince bir anda ayağa fırladı

Canlı yayında CHP İstanbul Milletvekili Doç. Dr. Yunus Emre ile Star Gazetesi yazarı Resul Tosun arasında bir tartışma yaşandı. 31 Mart Yerel Seçimlerinde el değiştiren belediyelerden kalan borçları tartışan ikili arasında tansiyon bir anda yükseldi. Çıkan tartışmada Resul Tosun ayağa fırladı.

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Yunus Emre konuyla ilişkin şunları söyledi;

"Ben bu konuyu gündeme getirdim. Ancak maalesef hemen tepki göstererek beni konuşturmamaya çalışıyorsunuz. Son 15 dakikadır aynı şeyleri tekrarlıyorsunuz. Canlı yayında belediye başkanıyla iletişime geçtim. Bu yolsuzluğu niçin savunuyorsunuz? Artık yeter."

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Resul Tosun ise şu ifadeleri kullandı;

"Eğer yeterli gelmiyorsa, isterseniz kalkıp gidebilirsiniz. 100 milyon TL'lik bir faturada haksızlık varsa yazıklar olsun. Eğer yalan söylüyorsanız, size yazıklar olsun. Lütfen terbiyeli olun. Sesinizi yükseltmeyin. Savunma yapmıyorsunuz, sadece ajitasyon yapıyorsunuz ve bağırarak haklı olamazsınız."

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canlı yayın Resul Tosun Yunus Emre
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