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  4. Sinemaseverler bu hafta filme doyacak! 7 film birden vizyona girdi (19 Ağustos 2022)

Sinemaseverler bu hafta filme doyacak! 7 film birden vizyona girdi (19 Ağustos 2022)

19.08.2022 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinema salonlarında bu hafta ikisi yerli, 7 film sinemaseverlerle buluştu. Sinemaseverlerin büyük bir merakla beklediği yapımların yanında gişede üst sıralarda yer alacağı düşünülen filmlerin kıyasıya rekabeti başladı.

Sinema salonlarında bu hafta 7’de 70’e herkesin ilgisini çekecek yapımlar vizyona girdi. Korku-gerilim, komedi ve animasyon türündeki filmler sinema seyircisinin beğenisine sunuldu.

VİZYON HAREKETLENDİ

EL-HEMRAZ: CİNLERİN BÜYÜSÜ

EL-HEMRAZ: CİNLERİN BÜYÜSÜ
Korku filmi tutkunlarının ilgisini çekecek bir diğer film olan El - Hemraz Cinlerin Büyüsü, bir belgesel çekimi için eski bir Rum köyüne giden beş arkadaşın başından geçenleri konu ediniyor.

HAYIR (NOPE)

HAYIR (NOPE)
Jordan Peele’nin yönetmen koltuğunda oturduğu korku filmi Nope, Kaliforniya’nın iç kesimlerindeki tenha bir kanyonda yapılan esrarengiz ve ürpertici bir keşfi anlatıyor.

İNN-İ CİN MİŞNA

İNN-İ CİN MİŞNA
Ekrem Düzgünoğlu’nun yönettiği korku filmi İnn-i Cin Mişna, cinlerle geçmişi olan Münire'nin, tekrar cinlerle irtibata geçmesiyle yer aldığı tiyatro ekibini de kapsayan olaylar silsilesini konu ediniyor.

KİTAP 1820

KİTAP 1820
Korku türündeki filmde, gizemli bir kitabı aramaya koyulan Soner, amacına ulaşabilmek için İzmir'den İstanbul'a doğru yola koyulur ve kendisini beklenmedik olayların içinde bulur.

KOMA (THE COMA)

KOMA (THE COMA)
Nikita Argunov tarafından yönetilen Rus bilim kurgu aksiyon filmi Koma (The Coma), bir kaza sonrası bildiğinden çok daha garip ve farklı bir dünyada gözlerini açan bir mimarın gerçek dünyaya dönme çabasını konu ediniyor.
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