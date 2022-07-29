Sinemaseverler bu hafta filme doyacak! 8 film birden vizyona girdi (29 Temmuz 2022)

Toprak Sergen'in yönetmenliğini üstlendiği "Bir Türk Masalı" filmi yerli sinemaseverleri heyecanlandırdı. ABD ile Yeni Zelanda ortak yapımı Buluttaki Gölge filmi, aksiyon ve korku türünü sevenleri sinema salonlarına çekmesi bekleniyor. Komedi sevenleri sinema salonlarına çekmeyi hedefleyen "Afetname"yi Ahmet Yaşar Gümüş yönetti.

VİZYON HAREKETLENDİ

AFETNAME Şeyda Delibaşı'nın kaleme aldığı, Derya Şen Akbacak, Umut Özkan ve Sevil Uyar'ın rol aldığı film, oyuncu olmanın hayalini kuran bir kadının hikayesini konu ediyor.

AKIL BOZAN Doğuş Arslan'ın yönettiği "Akıl Bozan", kendilerini beklenmedik durumların içinde bulan bir kadın ve bir erkeğin hikayesini konu ediyor. Kendilerine verilen görevi yerine getirmeye çalışan bir kadın ve bir erkek, işler beklenmedik bir şekilde yoldan çıkınca, bir psikopatın eline düşer. Türlü işkencelere maruz kalan ikili, içine düştükleri kabustan kurtulmayı başarabilecekler midir?

BİR TÜRK MASALI Toprak Sergen'in yönetmenliğini üstlendiği "Bir Türk Masalı" filminin senaryosunu Sergen ile Başak Duru kaleme aldı. Başrollerini Burak Sergen, Cemal Hünal, Amine Gülşe ve İclal Aydın'ın paylaştığı filmde, Ahmet Mekin, Suna Selen, İzzet Günay, Kayhan Yıldızoğlu ve Füsun Erbulak da rol aldı. Filmin konusu kısaca şöyle: "Unesco dünya kültür mirası listesindeki Dalyan deltasında, üç çocuklu, fakir ama mutlu bir aile yaşamaktadır. Günlerden bir gün çocuklardan en küçük olanı Yiğit'in karşısına ailesinin kaderini değiştirmek için bir fırsat çıkar. Aydınlık ile Karanlık, Yiğit’in yiğitliğini test etmek için onu, bin yıllardır oynanan bir oyuna davet eder. Masal bu ya, Yiğit bu oyunu onu, rüyalarında gördüğü prensese götüreceğini bilmeden kabul eder.

BULUTTAKİ GÖLGE Roseanne Liang'ın yazıp yönettiği "Buluttaki Gölge"nin başrollerinde Chloe Grace Moretz ile Nick Robinson yer alıyor. Film, 2. Dünya Savaşı devam ederken Yüzbaşı Maude Garrett'ın yanında çok gizli belgeler ile tamamı erkeklerden oluşan B-17 bombardıman uçağının mürettebatına katılması sonrası yaşananları ele alıyor.