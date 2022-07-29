Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Sinemaseverler bu hafta filme doyacak! 8 film birden vizyona girdi (29 Temmuz 2022)

Sinemaseverler bu hafta filme doyacak! 8 film birden vizyona girdi (29 Temmuz 2022)

29.07.2022 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinema salonlarında bu hafta altısı yerli, 8 film vizyona girecek. Sinemaseverlerin büyük bir merakla beklediği yapımların yanında gişede üst sıralarda yer alacağı düşünülen filmlerin kıyasıya rekabeti başladı.

Toprak Sergen'in yönetmenliğini üstlendiği "Bir Türk Masalı" filmi yerli sinemaseverleri heyecanlandırdı. ABD ile Yeni Zelanda ortak yapımı Buluttaki Gölge filmi, aksiyon ve korku türünü sevenleri sinema salonlarına çekmesi bekleniyor. Komedi sevenleri sinema salonlarına çekmeyi hedefleyen "Afetname"yi Ahmet Yaşar Gümüş yönetti.

VİZYON HAREKETLENDİ

AFETNAME

AFETNAME
Şeyda Delibaşı'nın kaleme aldığı, Derya Şen Akbacak, Umut Özkan ve Sevil Uyar'ın rol aldığı film, oyuncu olmanın hayalini kuran bir kadının hikayesini konu ediyor.

AKIL BOZAN

AKIL BOZAN
Doğuş Arslan'ın yönettiği "Akıl Bozan", kendilerini beklenmedik durumların içinde bulan bir kadın ve bir erkeğin hikayesini konu ediyor. Kendilerine verilen görevi yerine getirmeye çalışan bir kadın ve bir erkek, işler beklenmedik bir şekilde yoldan çıkınca, bir psikopatın eline düşer. Türlü işkencelere maruz kalan ikili, içine düştükleri kabustan kurtulmayı başarabilecekler midir?

BİR TÜRK MASALI

BİR TÜRK MASALI
Toprak Sergen'in yönetmenliğini üstlendiği "Bir Türk Masalı" filminin senaryosunu Sergen ile Başak Duru kaleme aldı. Başrollerini Burak Sergen, Cemal Hünal, Amine Gülşe ve İclal Aydın'ın paylaştığı filmde, Ahmet Mekin, Suna Selen, İzzet Günay, Kayhan Yıldızoğlu ve Füsun Erbulak da rol aldı. Filmin konusu kısaca şöyle: "Unesco dünya kültür mirası listesindeki Dalyan deltasında, üç çocuklu, fakir ama mutlu bir aile yaşamaktadır. Günlerden bir gün çocuklardan en küçük olanı Yiğit'in karşısına ailesinin kaderini değiştirmek için bir fırsat çıkar. Aydınlık ile Karanlık, Yiğit’in yiğitliğini test etmek için onu, bin yıllardır oynanan bir oyuna davet eder. Masal bu ya, Yiğit bu oyunu onu, rüyalarında gördüğü prensese götüreceğini bilmeden kabul eder.

BULUTTAKİ GÖLGE

BULUTTAKİ GÖLGE
Roseanne Liang'ın yazıp yönettiği "Buluttaki Gölge"nin başrollerinde Chloe Grace Moretz ile Nick Robinson yer alıyor. Film, 2. Dünya Savaşı devam ederken Yüzbaşı Maude Garrett'ın yanında çok gizli belgeler ile tamamı erkeklerden oluşan B-17 bombardıman uçağının mürettebatına katılması sonrası yaşananları ele alıyor.

DC SÜPER EVCİLLER TAKIMI

DC SÜPER EVCİLLER TAKIMI
Animasyon türündeki "DC Süper Evciller Takımı", süper köpek Krypto ve Superman'in süper kahramanları kurtarmak için verdiği mücadeleyi anlatıyor. Orijinal seslendirmelerini Keanu Reeves, Dwayne Johnson, Kevin Hart, Diego Luna, Natasha Lyonne, Vanessa Bayer ve Marc Maron'un yaptığı filmi, Jared Stern ile Sam Levine yönetti.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Kadın koğuşunda toplu tecavüz dehşeti! Düzinelerce mahkum...

Kadın koğuşunda toplu tecavüz dehşeti! Düzinelerce mahkum...

Tatil pozu gündem yarattı! Ünlü ismin yorumu dikkat çekti

Tatil pozu gündem yarattı! Ünlü ismin yorumu dikkat çekti

Doğum kontrol yöntemi şaşkınlık yarattı! Vajinasından çıkınca...

Doğum kontrol yöntemi şaşkınlık yarattı! Vajinasından çıkınca...

Film çekimine gitmişti... 12 kişilik seks partisi çıkınca...

Film çekimine gitmişti... 12 kişilik seks partisi çıkınca...

İlginizi Çekebilir

Kaynatıp suyunu içmeyen bin pişman! Faydaları dudak uçuklatıyor

Kaynatıp suyunu içmeyen bin pişman! Faydaları dudak uçuklatıyor

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Süpürgenizin ağırlığından, dolanan kablolarından mı şikayetçisiniz? Bu şarjlı süpürgelere mutlaka bakın!

Süpürgenizin ağırlığından, dolanan kablolarından mı şikayetçisiniz? Bu şarjlı süpürgelere mutlaka bakın!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.