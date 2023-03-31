Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 10 film birden vizyona girdi (31 Mart 2023)

Diane Keaton, Richard Gere, Susan Sarandon ve Emma Roberts'ın başrollerini paylaştığı "Belki Evet, Belki Hayır" komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday. Animasyon film "Tay", Mekke'den Medine'ye annesini kurtarmak için bir yolculuğa çıkan genç tay Riyah'ın, hicretin izlerini takip eden serüvenini işliyor. Doğuş Arslan'ın yönettiği "Paranoid" ile Ecinni serisinin devam filmi "Ecinni 4: Ecel" haftanın korku filmleri olarak sinema salonlarında yerini aldı.
Komediseverlerin ilgisini çekmeyi hedefleyen "Belki Evet, Belki Hayır" filminde, Diane Keaton, Richard Gere, Susan Sarandon, Emma Roberts, Luke Bracey ve William H. Macy başrolleri paylaştı. Michael Jacobs'un yönetmenliğini üstlendiği film, evlilik kararı alan bir çiftin, ailelerine düşüncelerini açıklamasının ardından yaşanan beklenmedik durumları beyaz perdeye taşıyor.
Ünlü Rus yönetmen Kirill Serebrennikov'un son filmi "Çaykovski'nin Karısı" izleyiciyle buluşacak. 2022 Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye için yarışan film, ünlü besteci Pyotr Çaykovski ile Antonina Miliukova'nın fırtınalı evliliğini işliyor. Fransa, İsviçre ve Rusya ortak yapımı, biyografi türündeki filmin başrollerinde Alyona Mikhailova, Odin Lund Biron ve Miron Fedorov oynuyor.
Elizabeth Banks'in yönetmen koltuğunda oturduğu "Çıldırmış Ayı"nın başrollerini Keri Russell, Ray Liotta ve Ayoola Smart paylaştı. Gerçek bir olaydan uyarlanan gerilim türündeki film, 1985'te bir uyuşturucu kuryesinin uçağının düşmesinin ardından, ormanda kaybolan kokainin bir kara ayı tarafından yenmesi, yüksek miktarda kokaini tüketen ayının cinnet getirip çevresine dehşet saçmasını anlatıyor.
Mehmet Sağlam’ın yönettiği Ecinni 4: Ecel, Zeynep'in birtakım varlıkları görmeye başlaması ve bu süreçte Zeynep'in kız kardeşi Elif'in kaybolmasıyla gelişen olayları konu ediniyor.
Will Merrick ve Nicholas D. Johnson’ın yönetmen koltuğunda oturduğu Kayıp (Missing), kayıp bir annenin izini çevrimiçi bir şekilde süren genç June'un arayışını konu ediniyor. Annesinin, erkek arkadaşıyla çıktığı Kolombiya tatilinde kaybolmasıyla June annesini bulmak için dahiyane bir şekilde son teknolojiyi kullanır. Ancak June daha derini irdeledikçe, yaptığı dijital dedektiflik aradığı cevap yerine daha çok sorular açığa çıkarır.