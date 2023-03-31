Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 10 film birden vizyona girdi (31 Mart 2023)

KAYIP

Will Merrick ve Nicholas D. Johnson’ın yönetmen koltuğunda oturduğu Kayıp (Missing), kayıp bir annenin izini çevrimiçi bir şekilde süren genç June'un arayışını konu ediniyor. Annesinin, erkek arkadaşıyla çıktığı Kolombiya tatilinde kaybolmasıyla June annesini bulmak için dahiyane bir şekilde son teknolojiyi kullanır. Ancak June daha derini irdeledikçe, yaptığı dijital dedektiflik aradığı cevap yerine daha çok sorular açığa çıkarır.