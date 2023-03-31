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Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 10 film birden vizyona girdi (31 Mart 2023)

31.03.2023 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinema salonlarında bu hafta beşi yerli, 10 film sinemaseverlerle buluştu. Sinemaseverlerin büyük bir merakla beklediği yapımların yanında gişede üst sıralarda yer alacağı düşünülen filmlerin kıyasıya rekabeti başladı.

Diane Keaton, Richard Gere, Susan Sarandon ve Emma Roberts'ın başrollerini paylaştığı "Belki Evet, Belki Hayır" komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday. Animasyon film "Tay", Mekke'den Medine'ye annesini kurtarmak için bir yolculuğa çıkan genç tay Riyah'ın, hicretin izlerini takip eden serüvenini işliyor. Doğuş Arslan'ın yönettiği "Paranoid" ile Ecinni serisinin devam filmi "Ecinni 4: Ecel" haftanın korku filmleri olarak sinema salonlarında yerini aldı.

VİZYON HAREKETLENDİ

BELKİ EVET BELKİ HAYIR

BELKİ EVET BELKİ HAYIR

Komediseverlerin ilgisini çekmeyi hedefleyen "Belki Evet, Belki Hayır" filminde, Diane Keaton, Richard Gere, Susan Sarandon, Emma Roberts, Luke Bracey ve William H. Macy başrolleri paylaştı.   Michael Jacobs'un yönetmenliğini üstlendiği film, evlilik kararı alan bir çiftin, ailelerine düşüncelerini açıklamasının ardından yaşanan beklenmedik durumları beyaz perdeye taşıyor.

ÇAYKOVSKİ'NİN KARISI

ÇAYKOVSKİ'NİN KARISI

Ünlü Rus yönetmen Kirill Serebrennikov'un son filmi "Çaykovski'nin Karısı" izleyiciyle buluşacak. 2022 Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye için yarışan film, ünlü besteci Pyotr Çaykovski ile Antonina Miliukova'nın fırtınalı evliliğini işliyor. Fransa, İsviçre ve Rusya ortak yapımı, biyografi türündeki filmin başrollerinde Alyona Mikhailova, Odin Lund Biron ve Miron Fedorov oynuyor.

ÇILDIRMIŞ AYI

ÇILDIRMIŞ AYI

Elizabeth Banks'in yönetmen koltuğunda oturduğu "Çıldırmış Ayı"nın başrollerini Keri Russell, Ray Liotta ve Ayoola Smart paylaştı. Gerçek bir olaydan uyarlanan gerilim türündeki film, 1985'te bir uyuşturucu kuryesinin uçağının düşmesinin ardından, ormanda kaybolan kokainin bir kara ayı tarafından yenmesi, yüksek miktarda kokaini tüketen ayının cinnet getirip çevresine dehşet saçmasını anlatıyor.

ECİNNİ 4: ECEL

ECİNNİ 4: ECEL

Mehmet Sağlam’ın yönettiği Ecinni 4: Ecel, Zeynep'in birtakım varlıkları görmeye başlaması ve bu süreçte Zeynep'in kız kardeşi Elif'in kaybolmasıyla gelişen olayları konu ediniyor.

KAYIP

KAYIP

Will Merrick ve Nicholas D. Johnson’ın yönetmen koltuğunda oturduğu Kayıp (Missing), kayıp bir annenin izini çevrimiçi bir şekilde süren genç June'un arayışını konu ediniyor. Annesinin, erkek arkadaşıyla çıktığı Kolombiya tatilinde kaybolmasıyla June annesini bulmak için dahiyane bir şekilde son teknolojiyi kullanır. Ancak June daha derini irdeledikçe, yaptığı dijital dedektiflik aradığı cevap yerine daha çok sorular açığa çıkarır.

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